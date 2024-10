Muere Sara Danser, exconcursante de 'Aventura en pelotas', a los 34 años

El mundo de los realities de supervivencia ha sufrido una pérdida irreparable con la muerte de Sarah Danser, concursante veterana de "Naked and Afraid" (en España, "Aventura en Pelotas"). La popular participante, de 34 años, ha fallecido el pasado 22 de octubre en Kahala, Hawái, tras sufrir un accidente de tráfico. Según han informado medios locales, Danser iba de copiloto en un automóvil que colisionó con otro vehículo estacionado. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, falleció dos días después.

Danser, originaria de Colorado, llevaba más de una década residiendo en Hawái, donde vivía su pasión por la naturaleza y la aventura. Fue una de las figuras más queridas y reconocidas de "Naked and Afraid", el reality de supervivencia de Discovery Max que se caracteriza por su dureza extrema: los concursantes deben sobrevivir durante 21 días en entornos hostiles y completamente desnudos, con un solo objeto de supervivencia a su elección. Danser participó en la temporada 8 del programa en 2017 y volvió para la temporada 11 en 2020. También se unió al spin-off "Naked and Afraid XL", participando en 2018, 2020 y 2021, y más recientemente apareció en "Fight to Survive" de CW en 2023.

Sarah Danser, concursante de 'Aventura en Pelotas' Redes sociales

El accidente que le ha costado la vida aún está bajo investigación por parte de la Policía de Honolulu, quienes ha confirmado que ni Danser ni el conductor de 59 años que viajaba con ella habían consumido alcohol o drogas en el momento del siniestro. Los informes preliminares indican que el automóvil en el que viajaban impactó contra un vehículo estacionado, sin que hasta ahora se hayan revelado mayores detalles sobre las causas de la colisión. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad de "Naked and Afraid" y a sus seguidores.

Melissa Lauren, quien fue su compañera en el programa, le ha dedicado unas emotivas palabras en redes sociales: "Sarah era una de las almas más aventureras que he conocido. No solo era una feroz superviviente de Naked and Afraid, sino también una sobreviviente de cáncer de mama que mantuvo una actitud inspiradora durante todo su tratamiento. Amaba el océano, la naturaleza y explorar; siempre la consideré una 'pirata moderna'". Lauren ha destacado la pasión de Danser por la vida y su capacidad para ver el mundo "con los ojos de una niña, asombrada por las cosas que muchos de nosotros damos por sentadas". Por su parte, su hermano, Jake Danser, también le ha rendido homenaje, describiéndola como una persona "mágica" cuya energía positiva iluminaba cualquier lugar en el que estuviera. "Mágica es la palabra que mejor describe a Sarah", ha compartido.

Sarah Danser, concursante de "Aventura en Pelotas" Redes sociales

Sin duda alguna, Sarah Danser deja un legado en el mundo de los realities de supervivencia, siendo una de las participantes más recordadas y queridas por su valentía y espíritu aventurero. Su muerte ha dejado un vacío en aquellos que la conocieron y admiraron, tanto dentro como fuera de la pantalla.