Nicki Nicole descubre en 'El Hormiguero' cuál es su tatuaje más picante: "Me hice la boluda"

'El Hormiguero' concluyó la semana con la visita de Nicki Nicole. La artista argentina fue al programa de Antena 3 para presentar su nuevo tema y videoclip, titulado "Enamórate", que ha hecho junto a Bad Gyal . Además, la cantante habló de sus conciertos por España, previstos para el 2024.

"Tenía muchas ganas de hacer una canción con ella porque la admiro muchísimo, es la reina", comentó la rosarina respecto a su colaboración con Bad Gyal. Un tema cuyo videoclip, como curiosidad, han grabado en el interior un castillo de la Costa Brava que sale en la serie 'Juego de Tronos', "cuando estuve allí pensé que me sonaba de algo", aseguró Nicole.

"Está difícil en España no salir de fiesta", comentó la rapera en relación a cómo gestiona las giras siendo tan joven: "Ya me lo tomo con más calma que cuando tenía menos escenarios", aseveró pese a tener sólo 23 añitos.

"En el staff somos 28 personas, porque llevamos bailarines y todo a los shows, pero nos llevamos bien entre todos", desveló Nicki Nicole al hilo de sus giras. "Estoy con mucha ansiedad de lo que suceda aquí en el WiZink y el Sant Jordi, porque va a ser muy lindo", anticipó esta.

Recientemente, durante un concierto Nicole se tatuó en directo: "Me hice la boluda pero me dolió; y la gente no se acababa de enterar si era real o no". "Tengo bastantes tatuajes; son todos momentáneos; no tienen relación el uno con el otro", abundó.

"Me hice quince tatuajes rojos en la misma noche en México, y el primero que me hice fue en la parte baja del cuello, con 18 años, para que mi mamá no lo viera", prosiguió la artista argentina hablando de su tinta en la piel.

Se despidió Nicki Nicole de 'El Hormiguero' cantando el tema "No voy a llorar más" en versión flamenquito.