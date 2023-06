Pablo Motos cae rendido ante una canción versionada por Nicki Nicole en 'El Hormiguero': ''La versión está de puta madre''

Si Frank Cuesta fue el encargado de cerrar el mes de mayo en ‘El Hormiguero’, Nicki Nicole se ha encargado de empezar el mes de junio a la vez que poner el broche final a esta semana. La cantante argentina de 22 años se sentó junto a Pablo Motos para hablar del lanzamiento de su tercer disco llamado ‘Alma’.

La cantante de ‘No voy a llorar’ demostró estar en la misma sintonía que el presentador, y prueba de ello fue cuando Motos le confesó que entre las canciones de su nuevo álbum, destaca su versión de ‘Tuyo’ de Rodrigo Amante. ‘’Dices que este es un disco experimental y has hecho un cover de una de mis canciones favoritas’’, comenzaba a decir Motos. ‘’¿Me estás jodiendo que es tu canción favorita?’’, le respondía la artista. ‘’Es la canción que me parte la patata, me rompe entero... La versión está de puta madre’’, continuaba diciendo el presentador de Antena 3 para terminar confesando que cada vez que la escucha piensa en algo muy íntimo para él y que le oculta la emoción que le produce a su mujer.

Nicole también dejó ver el gran talento que tiene en el mundo freestyle. El valenciano aprovechó la presencia de la argentina para proponerle que cantase en verso libre con la condición de incluir en las rimas tortilla de patatas. Tras dejar a todos sin palabras por su gran rapidez rimando, el conductor le ofrecía llevar a cabo una tradición cada vez que la artista pisase el programa. “Deberíamos tener como tradición hacer una batalla de rap cada vez que vengas”, le decía a lo que Nicki Nicole respondía ‘’sí’’ muy ilusionada. Sin duda alguna, la visita de Nicole a ‘El Hormiguero’ ha hecho que el mes de junio empiece por todo lo alto además de con buen rollo.