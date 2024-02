'Operación Triunfo 2023' anuncia quién será el artista invitado de esta noche

Esta noche, a partir de las 22 horas en Prime Video , tiene ocasión la décima gala de 'Operación Triunfo 2023', presentada, cómo no, por Chenoa, y en la que conoceremos a los primeros finalistas.

De esta velada saldrá el noveno expulsado de la presente edición del programa de talentos musicales, que está entre los nominados Lucas y Chiara. El uruguayo interpretará una balada de Aerosmith, "I don't want to miss a thing", para trarar de prolongar su estancia en la Academia; mientras que la menorquina hará lo propio con "You oughta know", tema de Alanis Morissette.

Asimismo, la canción grupal que abrirá la velada en esta ocasión se trata de "We are young", tema de Fun y Janelle Monaé.

No podía faltar, como en cada gala, el artista invitado. Esta vez será el cantante alcazareño Dani Fernández quien interpreta una de sus últimas composiones sobre el escenario de 'Operación Triunfo 2023'. De Fernández cabe destacar que en 2006 representó a España en Eurovisión Junior con la canción "Te doy mi voz". Años después formó parte de la banda de pop Auryn. Y desde 2016 emprende su carrera musical en solitario. En 2022 obtuvo el Premio Ondas al "fenómeno musical del año".