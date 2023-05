Sexo de una noche y una operación de estética: Paula Gonu habla claro en 'La Resistencia'

Tres años han pasado desde que la influencer Paula Gonu visitara, aunque fuese mediante videollamada, el programa de MovistarPlus+, ‘La Resistencia’. Esta vez, la joven de Badalona se ha sentado junto a David Broncano, no para hablar de cómo se comió su menisco sino, para confesar cómo fue su experiencia tras mantener sexo de una sola noche además de soltar, desprevenidamente, su última operación de estética.

"¿Has consumido algún tipo de droga así fuerte?", comenzaba a preguntar Broncano a la creadora de contenidos de 30 años. "Antibióticos, porque me operaron de la nariz", soltaba de golpe Gonu. El jienense, que se mostró sorprendido ante esta confesión tan natural, quiso saber si fue una decisión médica o estética. "Porque quería", continuaba diciendo la catalana.

El conductor del espacio no pudo evitar centrarse en la nariz de la influencer por lo que aprovechó la confesión y la presencia de esta para que las cámaras hicieran planos cortos de su nueva nariz. "Es un tema que normalmente la gente no comenta, cuando se operan de movidas. Yo por ejemplo me puse botox y no lo dije hasta que lo contó Grison", decía Broncano solidarizándose con la invitada. "Ya no va a cambiar mucho, se tiene que desinflamar", le respondía esta.

Además, esta no fue la única confesión que le dijo al presentador. Paula Gonu también habló de cómo fue su experiencia tras tener sexo casual de una noche. La joven dejó claro que se trataba del amigo de una amiga pero el resultado no fue muy de su agrado. "Yo siempre había estado mucho tiempo con pareja y nunca había tenido una aventura de una noche. No fue tan fantasía como lo había imaginado, era el amigo de una amiga. No me gustó nada, no me sentí cómoda y no lo he vuelto a repetir", decía tajante pero con simpatía.

Por último, las preguntas clásicas de 'La Resistencia' no podían faltar. La influencer confesó que le queda menos dinero que cuando visitó el programa por primera vez en 2019 donde reveló que tenía entre ‘’500.000 euros y un millón’’. En referente al sexo, Gonu confesó que durante el último mes había tenido unas cuantas relaciones. "Diez en treinta días, uno cada tres", concluía.