Pilar Lima se suma a Irene Montero y estudia tomar acciones legales por las declaraciones de Miguel Lago

En campaña la política está en boca de todos y ningún programa se libra de la polémica. Durante su última visita a «El Hormiguero» el cómico Miguel Lago, quien siempre ha defendido el humor sin límites, hizo referencia a la candidata de Podemos en Valencia: «Dice Irene Montero: ‘la mejor candidata: sorda, bollera’. Entonces digo bueno como ya vale todo, empezar a faltar. Y aquí este cojo que hemos traído».

Piular Lima recogía la alusión a través de Twitter haciendo un alegato sobre igualdad: «Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos. Y hace no mucho nadie se imaginaba que una sorda pudiera ser representante del pueblo. Pero aquí seguimos, con el hilo de la Historia de la conquista de derechos. ¡Sorda, bollera y conquistando derechos para todas! La peor sordera es la de la mente. Y la mente de Motos es tirando a flojilla. Es preocupante que programas en horario de máxima audiencia que ven millones de familias y de jóvenes nos discriminen entre risas a las personas Lgtbi+ y a las personas con discapacidad, no somos objeto de chiste, somos personas con todos los derechos políticos y podemos ser alcaldesas, claro que podemos».

De esta forma, Lima reconocía estar estudiando tomar acciones legales: «los comentarios homófobos y vejatorios vertidos durante la emisión del programa ‘El Hormiguero’ de la cadena Antena 3, por el presentador, Pablo Motos y su colaborador, Miguel Lago, atentan contra el TÍTULO I Artículo 4 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual»