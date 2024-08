"Pobrecita como tú", así se burla "Socialité" de Terelu Campos

La última exclusiva económica que desveló Terelu Campos en su entrevista con la revista Lecturas sigue dando mucho de lo que hablar. En "Socialité" han ido un paso más allá con estas palabras de la hija mayor de María Teresa Campos, utilizando una de las canciones más míticas de la rumba española, "Burriquito como tú" de Peret, parodiando los malabarismos económicos que dice hacer la tertuliana de televisión. A pesar de los intentos de explicación de Terelu, en el espacio diario de Divinity no se lo han pensado y se han reído así de sus últimas palabras.

"Pobrecito como tú, Terelú; que ya no gano ni pa' luz, Terelú; ni pa' un concierto de Malú, Terelú; me da un patatús", así iniciaba la canción que ha orquestado el programa presentado por María Verdoy, al ritmo de la canción del cantautor catalán Peret. Un vídeo, recogido por Carlos Menciano, que se alarga hasta llegar a los dos minutos y que tiene las siguientes estrofas burlandose de la contertulia televisiva: "Vivo a base de vermú, Terelú; mi casa es como un iglú, Terelú; Ya no hay ragú, hay cuscús, Terelú; Ay qué repelús".

La canción es tan llamativa como lo fueron las palabras de Terelu Campos en la revista Lectura, sorprendiendo a todos por su actual estado económico. "No estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre. Lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir", decía la contertulia, que también admitió que el único capricho que se da es la contratación de una persona de servicio en casa por varios motivos: "miedo a estar sola y por si un día se siente desvalida, necesitando ayuda externa de manera inmediata".