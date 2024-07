El primer traspiés de Jorge Javier Vázquez en su nuevo programa: "Tenía que pasar"

Cuando tienes muchos espacios es fácil olvidarte de las pequeñas trampas que pueden esconder los platós de televisión, y en "El Diario de Jorge" hay cinco, por lo que no es llamativo, aunque sí bastante gracioso, el error que tuvo ayer Jorge Javier Vázquez al inicio del programa. El presentador catalán vivió una montaña rusa en cuanto a emociones en el segundo día de su nuevo programa vespertino en Telecinco, que empeoró los datos de audiencia del primer día, siendo superado en más de 4 puntos por la serie de Antena 3, "Sueños de Libertad".

No solo se estrella con al audiencia

Menos de 900.000 personas fueron ayer testigos en televisión del debut de "El Diario de Jorge", que no contó con el beneplácito de la audiencia, siendo este un golpe duro para Mediaset, que había vuelto a apostar fuertemente por Jorge Javier Vázquez como la cara visible de la cadena, mínimo hasta 2027, no solo con este programa diario, ya que el catalán seguirá al frente de las próximas ediciones de "Supervivientes", la nueva edición anónima de "Gran Hermano" y el regreso de "Hay una cosa que te quiero decir". En el día de ayer, Jorge Javier Vázquez no empezó con el pie derecho el programa, dándose de bruces con la puerta de uno de los platós al abrirla, aunque se tomó a guasa el incidente. "En algún momento tenía que pasar. Es que yo siempre me hago un lío con el pull, push", reconocía el presentador entre risas.

La sonrisa se le borró rápido del rostro a Jorge Javier Vázquez, tras el testimonio de Carmen, una de las invitadas en el día de ayer, que reveló en el programa como le contó a su hijo adolescente que padecía cáncer, inundando de lágrimas la cara del presentador catalán, que se olvidó por completo del golpe que se había dado con anterioridad.