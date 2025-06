Primeras declaraciones de Frank Cuesta tras sus polémicos videos: "Supongo que no entraré en prisión"

Mientras que Telecinco emitía la gran final de 'Supervivientes 2025', la segunda cadena del grupo Mediaset emitían en exclusiva las primeras declaraciones de Frank Cuesta tras los polémicos videos publicados en el mes de mayo, que despertaron muchas ampollas entre sus seguidores. El creador de contenidos se sinceró en 'Código 10' ante Nacho Abad y David Aleman (maestros de ceremonias del programa) y espetó que "no entrará en prisión" y explicó el origen de sus últimas explicaciones en redes, en el que se justificó y pidió disculpas a su exmujer Yuyee y a la actual pareja de ella, Chris Korn.

Primera declaración en televisión

Frank Cuesta rompió su silencio en una entrevista exclusiva concedida al programa 'Código 10', tras la polémica generada por unos vídeos en los que se le acusaba de maltrato animal. El creador de contenido quiso dejar claro que nunca había tenido problemas con la justicia en Tailandia hasta ahora: "En los años que llevo en Tailandia nunca he tenido problemas con la policía, y de pronto todo fueron denuncias", lamentó. Ante la posibilidad de acabar en prisión, respondió con sinceridad: "¿Voy a entrar en la cárcel? Supongo que no, pero esto es algo de lo que aprendes y yo he aprendido muchísimo". También denunció imprecisiones en los medios: "Hay cosas que se han dicho en prensa que no son ciertas, supongo que por problemas de traducción". Cuesta confesó su apego a Tailandia: "Esta tierra es lo que me dio lo más importante que tengo, mis hijos, y para mí sería terrible tener que irme porque es mi hogar".

En la entrevista, Frank Cuesta también abordó la traición de su ex amigo Chi, quien filtró unos audios manipulados: "Pretendía que tocase el botón de autodestrucción y se fuera todo a la mierda", declaró. La situación no solo ha afectado su imagen pública, sino también a su entorno más cercano: "Han amenazado a mis hijos, diciendo que si tocaban un animal irían a por ellos", reveló con preocupación. Sobre las acusaciones de maltrato, fue contundente: "Que te digan que maltratas animales duele por quien viene, sabiendo que está manipulando audios cortados". Para él, todo esto tiene una raíz emocional más que racional: "Esto viene por envidias, despechos y desilusiones, que no se solucionaron con diálogo, pero es sadismo puro y duro". Así, Frank Cuesta se defiende con firmeza y deja clara su intención de seguir luchando por su verdad.