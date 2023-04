El problema de Anne Igartiburu que casi trunca su participación en "Tu cara me suena": "Estoy fatal"

"Tu cara me suena 10" está levantando auténticas pasiones por el compromiso de sus nueve participantes que están poniendo toda la carne en el asador. La competición está tan reñida que la clasificación cambia cada semana gracias a las increíbles actuaciones en directo. Este viernes aparte de la victoria aplastante de Andrea Guash como Ángela Carrasco, también destacó la participación de la presentadora Anne Igartiburu, que a punto estuvo de no tener lugar por un problema físico.

Actualmente, y tras la gala número cuatro del talent musical de Antena 3, que reina sin discusión cada viernes, la clasificación está así: empate en la primera posición para Jadel con 82 puntos, los mismos que Miriam; Andrea Guash en tercera posición con 78; Merche está cuarta con 74 puntos; Alfred García, quinto con 72 puntos, Josie con 61 adelantó a Anne Igartiburu que obtiene 47 puntos hasta el momento. Cierran la tabla Susi Caramelo (45 puntos) y Agustín Jiménez con 37 puntos.

El movimiento que retrasó a Anne Igartiburu en la tabla de clasificación tiene que ver con algo que ella misma explicó antes de su actuación como Kylie Minogue interpretando "The Loco-motion". Sentada le aclaró a Manel Fuentes que tenía afonía bastante acuciada y por ello los jueces fueron comprensivos. "Lo primero de todo, ¿cómo estás?", quiso saber el jurado Carlos Latre antes de emitir su voto. "Estoy fatal", fue la respuesta de la presentadora, que, sin embargo, se lo tomó con humor.

Fue Manel Fuentes el que le echó un cable: "Ha pasado una semanita un poquito mal de la garganta", explicó, al tiempo que Latre resaltaba el mérito: "Ha tenido mucho mérito porque sabíamos que estabas regular de la garganta y superar a Kylie Minogue con esta canción ha sido fantástico. Has formado una fiesta en el escenario y lo has puesto patas arriba así que tranquila".

Incluso Chenoa quiso compartir lo desagradable de la experiencia: "Has sufrido un poquito, ¿no?". "Lo he pasado mal", ha reconocido la participante, que no dejó pasar la ocasión para agradecer al equipo su esfuerzo: "Quiero decir una cosa. Yo sé que no ha sido mi mejor semana, porque estoy malita, pero no quiero desvirtuar el trabajo del equipo de baile y coreografía de este programa, así como de los bailarines de todo el mundo. Han hecho una gran labor".

Finalmente los miembros del jurado han llenado de cuatros el panel de la presentadora, siendo justos con la actuación y con explicación de Lolita: "Estás malita, estás ronca", a lo que Anne contestaba con un seguro "Ya está, no pasa nada". Y Lolita justificaba los puntos: No es porque hayas estado tan, tan mal. Ninguno ha estado de 4 o de 5, pero, desgraciadamente, hay que darlos"