¿Por qué Sofía Suescun ha pedido perdón a Jorge Pérez en 'Supervivientes'?

'Superviventes All Stars' no deja de sorprender a sus espectadores. En la última gala del concurso de Telecinco Sofía Suescunse disculpó públicamente con Jorge Pérez por una indirecta que lanzó durante una discusión en la gala anterior. La influencer había hecho referencia a una supuesta deslealtad del concursante hacia su esposa, lo que provocó una acalorada disputa tanto en la palapa como en el plató.

El incidente tuvo lugar en los últimos minutos de la gala de hace dos semanas, cuando Suescun, tras ser criticada por comerse su tarta de cumpleaños a espaldas de sus compañeros, replicó a Pérez: "Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho, así que ponte un punto en la boca y entiéndeme". Estas palabras desencadenaron una fuerte reacción de Jorge, quien afirmó sentirse "indiferente" y "no ofendido", además de criticar a Suescun por su comentario. La tensión escaló rápidamente, con otros concursantes como Marta Peñate sumándose a la crítica de Suescun, señalando que "no había comparación entre comerse una tarta y la supuesta deslealtad" de Pérez. Peñate afirmó que "destilar veneno no es justificable" y que no compartía la actitud de intentar hacer daño a una familia.

En un giro inesperado en la última gala de 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie', Suescun levantó la mano en apoyo a las críticas de Peñate, admitiendo que había sido cruel y que su comentario había sido un error impulsivo. "Lo siento, no te lo he dicho personalmente, pero ya que pasó delante de todo el mundo, aprovecho para pedirte disculpas", dijo la influencer. Asimismo, reconoció que sus palabras "no fueron adecuadas" y que "no me sentí bien al día siguiente", subrayando la importancia de saber rectificar y pedir perdón.

Por su parte, Jorge Pérez, aunque agradeció las disculpas, expresó que "hubiera preferido una conversación privada al día siguiente del conflicto". Suescun explicó que "no había encontrado el momento adecuado para hablar con él personalmente", aunque lo había comentado con otro concursante, Logan. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a muchos de sus compañeros, quienes sugirieron que sus disculpas podrían ser una "estrategia para mejorar su imagen ante el público" tras la expulsión de Abraham García.