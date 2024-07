¿Por qué Kiko Jiménez no volverá a apoyar a Sofía Suescun en 'Supervivientes'?

Kiko Jiménez, defensor y pareja de Sofía Suescun en el plató de 'Supervivientes All Stars', ha sorprendido a todos sus fans al anunciar que no volverá a aparecer en 'Supervivientes'. Esta decisión llega tras la emisión de un vídeo en el que se insinúa un posible tonteo entre su novia y el también concursante Bosco Martínez-Bordiú.

Durante la última gala, el reality de Telecincoemitió unas imágenes nocturnas que mostraban a Sofía y Bosco acostados en la playa, conversando en voz baja. Al percatarse de la presencia de una cámara, ambos se separaron rápidamente. Este vídeo generó un sinfín de especulaciones y se buscó la reacción de Kiko Jiménez, quien se encontraba en directo en el plató.

Visiblemente molesto, la pareja de la influencer expresó su descontento: “Estoy calentito y un poco hasta los cojones”, afirmó cuando Jorge Javier Vázquez le pidió su opinión. Kiko manifestó su indignación ante lo que consideró una falta de respeto hacia Sofía: “No me gusta que el programa infravalore con tonteos y tonterías a una tía que es una jabata, que es una superviviente de 10 y que hace las pruebas como nadie”. Con esta declaración, dejaba claro que confía plenamente en su pareja y negaba cualquier insinuación de infidelidad.

La tensión aumentó cuando Jorge Javier Vázquez cuestionó si el enfado de Kiko iba dirigido al programa. “Es contra el mundo en general. Ya estoy un poco cansado. Me sabe mal porque creo que lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros, con Bosco se lleva de lujo, y que se quiera crear ese ambiente para ver si me pongo celoso...”, explicó Kiko, cuyas palabras no parecieron convencer al presentador del todo.

Al concluir la gala, Kiko Jiménez utilizó sus redes sociales para anunciar su desvinculación definitiva del reality. En Instagram, escribió: “No voy a acudir más a los platós de 'Supervivientes', no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante”.