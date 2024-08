¿Quién es el concursante que ha regresado tras diez años a 'La ruleta de la suerte'?

'La ruleta de la suerte' de Antena 3 ha vivido un momento especial en una de sus últimas emisiones cuando Mario, un joven que había participado en el concurso una década antes, regresó al plató. Su reaparición fue emotiva tanto para el concursante como para Jorge Fernández, quien recordó con cariño la primera participación de Mario.

En 2014, Mario tenía solo 12 años cuando participó en el programa en un especial por el Día del Maestro, acompañado por su profesora Susana. Aquel episodio fue memorable, ya que lograron llevarse el bote y resolver el panel final con éxito. Sin embargo, como recordó Jorge Fernández, el joven Mario no pudo girar la ruleta porque no alcanzaba debido a su altura. “Ella acertaba todo, y tú te quedaste con las ganas de tirar de la ruleta porque no llegabas”, rememoró el presentador entre risas. Sin embargo, diez años después, Mario regresó al programa, esta vez como un joven adulto con un nuevo objetivo: ganar suficiente dinero para financiar sus estudios en Alemania y disfrutar de un viaje exótico.

A pesar de que Mario no logró repetir el éxito de su primera participación y no pasó al panel final, su actuación fue destacada. Terminó en segundo lugar, llevándose a casa 1.575 euros, una cantidad que sin duda le ayudará en sus planes futuros. El ambiente en el plató fue de celebración y nostalgia, con Jorge Fernández despidiendo al concursante con una invitación para regresar en el futuro: “Te espero cuando tengas 50, que volverás otra vez”. Por su parte, Mario aceptó la broma y dejó abierta la posibilidad de volver a encontrarse con Jorge en el plató dentro de varios años, esta vez desde el atril del presentador: “Intentaré seguir aquí”.