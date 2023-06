Raúl Cimas: "Dejé de jugar al tenis cuando le gané a Broncano 6-0"

'El Hormiguero' inaugura la semana recibiendo al actor y humorista Raúl Cimas que acudió para presentar 'Poquita fe', su nueva serie que se estrena en MovistarPlus+ el próximo 4 de julio. El presentador del espacio de Antena 3 no paró de reír ante las ocurrencias del manchego. Compuesta por 12 capítulos de 15 minutos de duración cada uno, la ficción es una comedia con personajes entrañables que retrata la vida cotidiana con humor y sensibilidad.

"Lo mejor lo dijo mi sobrino: '¿Habéis terminado la serie de los aburridos esos?', Y es que en verdad son dos aburridos. El aburrimiento, que tiene muy mala prensa, en verdad es divertido", aseguró Cimas en relación a la ficción que coprotagoniza junto a Esperanza Pedreño.

Pablo Motos se preguntó que cómo vendieron la serie. "Lo más difícil de vender la burra fue venderme a mí", aseguró el actor manchego. "El aburrimiento lo sufre todo el mundo: yo creo que Mick Jagger también va a la nevera, la abre y la mira, y se pregunta 'qué coño hago aquí'", continúo este con el alegato en favor de los soporífero.

En la serie, Cimas interpreta el papel de un vago, y asegura que se inspiró en su cuñado, y que estuvo una semana en casa de su hermana observándolo: "es un vago profesional: mi personaje llega a casa y se sienta, y es vigilante de seguridad".

La casa de los protagonistas de 'Poquita fe' es muy pequeña, algo a lo que el humorista comenta que está acostumbrado: "En casa éramos mucho, yo dormía con mi abuela".

En otro orden, Raúl Cimas confiesa que se está haciendo algo ermitaño: "Me estoy yendo al campo a vivir, pero no puedo estar sólo porque los albañiles llevan dos años en mi casa y eso parece una sitcom". "No hay un modelo de felicidad: la vagancia sí es un modelo de felicidad", se contradijo el protagonista de 'Poquita fe'.

"Dejé de jugar al tenis porque le gané a Broncano 6-0 y decidí venir aquí para contarlo; ahora juego al frontón", comentó Cimas dando más argumentos a su nueva condición de eremita.