El repugnante video que retrata a Rubén Gispert; Iker Jiménez se pronuncia

La cobertura de los estragos de la DANA en Valencia ha sido protagonista en los medios, pero una reciente polémica ha empañado el esfuerzo informativo. Un vídeo viral muestra al reportero Rubén Gisbert, colaborador de "Horizonte", tirándose al suelo y manchándose de barro antes de una conexión en directo para simular una situación de mayor dramatismo. Este acto ha generado una ola de críticas hacia la cobertura mediática de la tragedia, acusando a algunos medios de dramatizar en exceso.

Un gesto que entristece y enfada a la población

Ante la polémica, Iker Jiménez, presentador de "Horizonte", ha manifestado su consternación y rechazo. En sus redes sociales, expresó: “Estoy perplejo. Un video de Rubén Gisbert, persona nacida allí, me ha amargado el día. Mancha una labor encomiable que estamos haciendo y no nos merecemos. Tomaré mis medidas”. Jiménez explicó su incredulidad ante la situación y defendió la ética del programa y su equipo. “Jamás en la vida he obligado a nadie a mancharse y dramatizar”, aclaró. Según él, ni Gisbert ni el camarógrafo recibieron instrucciones de ese tipo, lo que convierte el gesto en algo incomprensible para el periodista.

Jiménez expresó su disgusto al ver que un episodio como este pudiera afectar la percepción de una cobertura que, en sus palabras, busca reflejar la realidad con honestidad. “Estoy profundamente disgustado y, de verdad, no alcanzo a entender por qué, cuando mi equipo sabe que jamás damos indicaciones porque no hay guion”, lamentó.

Como respuesta a lo ocurrido, el presentador fue enfático en su decisión de tomar “una medida directa y recalcitrante” hacia Gisbert. “Le diré que no contaré contigo porque me has fallado. Qué necesidad hay de exagerar esto”, añadió Jiménez. La cadena Cuatro aún no ha hecho una declaración oficial al respecto, aunque la decisión de Jiménez deja claro su compromiso por mantener la integridad y veracidad de su equipo en medio de una tragedia nacional.