Revilla cuenta en 'El Hormiguero' porqué se rompió su relación con Pedro Sánchez

'El Hormiguero' analizó anoche toda la actualidad política nacional de la mano de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria y actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, que estuvo junto a Pablo Motos.

Después de dejar la presidencia cántabra tras 20 años, ¿cómo está Revilla? "Bien, yo nunca me he sentido muy presidente. Todavía hay exministros que llevan dos guardaespaldas: es el síndrome del escolta: a las personas que no tienen capacidad para valorarse les gusta. Yo no he llevado guardaespaldas ni en la época dura de ETA", explicó.

"Otro síndrome es el del coche oficial: a mí jamás fue a buscarme un coche oficial; yo siempre he ido con mi coche, con mi Peugeot, que le he hecho 312 mil kilómetros", abundó Revilla. Al hilo, el presentador del programa desveló que "el presidente del Gobierno vino aquí con 90 personas".

"Cuando pierdes unas elecciones hay un sentimiento compasivo con el perdedor", aseguró el líder del PRC.

Por cierto, ¿quién es Juan Isaac, una de las personas más importantes de la vida del político montañés? "Es un maestro jubilado de un pueblo de Jaén que se ofreció a darme un riñón, y me reitera siempre por carta el riñón". Hablando de enfermedades, la mujer de Revilla acaba de pasar un cáncer: "Yo la veo muy bien de ánimo, ahora va conmigo a casi todos los sitios".

¿Y cómo es la salud del expresidente a sus 80 años? "Yo no puedo comer sin vino, y para cenar fruta, fruta y fruta. Después de comer, mi chupito. Yo he pasado siete controles de alcoholemia", confesó Revilla tan espídico y sin solución de continuidad. Siete controles de alcoholemia, y más de 100 cuadros de su cara tiene Revilla: "Ya he subastado 50 y tengo en casa otros 50".

En harina política

"La falta de la concordancia entre lo que se dice y lo que se hace es el fracaso de la religión y de la política" es la frase de cabecera (escrita por Miguel Llano) de Miguel Ángel Revilla.

Pero ¿habla mucho Revilla con Pedro Sánchez ahora? "Todos los políticos actúan ahora a toque de corneta", aseguró sin concretar la respuesta. "Estamos en una situación complicada... El PRC desde que existe siempre dice en la campaña con quién no: y esta vez dijimos 'no con VOX', que es un partido que está en las antípodas de nosotros", abundó.

"Quiero conocer en qué va a consistir esto de la amnistía; pero más allá de si es legal o no legal, hay un incumplimiento terrible de lo que se les ha dicho a los españoles. Y eso es grave." Luego, "esta amnistía es a la carta para un determinado grupo de personas", y lo más impactante para Revilla es que la sentencia del juez Marchena "ahora hay una amnistía que diga que aquello que se juzgó durante 5 meses no es justo".

"Yo creo que va a ser muy ingobernable España con esta suma de partidos, ¿tú te imaginas al presidente que va a estar que tener atendiendo todos los días a los intereses de unos y de otros? Esto va a convertirse en un mercado persa", opinó el político sobre la posible investidura de Sánchez.

"Hubo un tiempo que yo con Pedro tenía muy buena relación, porque entonces no lo apoyaba nadie; yo le apoyé porque estaba cumpliendo algo que dijo a todos los españoles: 'no es no'", desveló. "Me llamaba para consultarme y yo le decía que tenía que dimitir, porque no podía discrepar con la mayoría del partido".

¿Cuándo se empieza a romper la relación entrambos políticos? "Cuando dijo de la noche a la mañana que iba a pactar con Podemos y etcétera, y nosotros dejamos de apoyarle".

"Si quiero decir una cosa para la tranquilidad de España: España no se rompe, porque no la rompió ni Fernando VII", expresó el expresidente de Cantabria. "Si ahora me está viendo Pedro le diría: 'Piénsalo bien, si Puigdemont y cía, pidiesen perdón... Creo que te metes en un terreno complicado; esto está abocado a unas elecciones y es lo que debería hacer [convocarlas]. Yo creo que no vas a sacar menos votos y el panorama político se esclarecería bastante; los dos partidos clásicos subirían y yo, como el PRC no concurriría a las elecciones te votaría'".

También tuvo Revilla su mensaje para Feijóo: "Lo que te mató es que el pueblo español no es extremista, y cuando la gente vio que lo de gobernar con Vox iba en serio... España no quiere un gobierno de extrema derecha". "Hay conquistas como las autonomías, la eutanasia o el aborto que estos tíos quieren echar atrás", opinó respecto al partido de Santiago Abascal. "Si Feijóo no consigue hacer amigos más allá de Vox, no será presidente", remató éste.

"Me gustaría equivocarme, porque un tío medianamente coherente no puede entrar en este gallinero", dijo en relación a Sánchez. "Los independentistas saben que en una repetición de elecciones van a menos, y eso es clave".

A renglón seguido, Revilla expresó que "los españoles siempre hemos sido tratados de diferente manera: a los cántabros nos decían cucos, que es el pájaro más puñetero, porque las cántabras se buscaban una amistad en el País Vasco para tener sus hijos allí; o sea, para poner sus huevos en el País Vasco y que sus hijos se libraran de la mili".

Quizás no cayó el expresidente en que los cántabros acaban muchas palabras en "uco" o que por todo el país emigraron todos esos ayudantes en los ultramarinos a los que llamaban "chicucos".