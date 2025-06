Roberto Leal se desespera con Manu y Rosa en 'Pasapalabra': "Yo me voy de este programa"

Roberto Leal estará de celebración esta noche en 'El Hormiguero' para festejar el quinto aniversario de 'Pasapalabra', que regresó en 2020 a las manos de Atresmedia. El presentador nacido en Alcalá de Guadaíra tuvo una ardua tarde en el día de ayer por culpa de Manu y Rosa, que volvieron a empatar en el último programa además de sufrir de lo lindo con la Pista Musical, una de las pruebas que más quebraderos de cabeza dan a los dos aspirantes al bote del concurso de Antena 3, que supera ya los 1,7 millones de euros. El maestro de ceremonias sevillano se quedó incrédulo ante las dificultades que tuvieron el madrileño y la gallega en acertar la canción y amenazó, de forma irónica, con abandonar el programa.

Un clásico musical

"Esta la conocéis, segurísimo, Año 1958" inició con guasa Roberto Leal esta nueva prueba musical para Manu y Rosa, que no acertaron el título de la canción hasta que no pasaron 3 pistas y el equipo del madrileño sumó dos puntos. Tras varias pistas, el presentador sevillano no se creía que ninguno de los dos acertara la canción y amenazó con su salida. "Mira, yo me voy de este programa", comentaba Leal provocando tanto la risa del público como la respuesta final de Manu, que ordenó el título de la canción, que apareció desordenado para sumar dos puntos a su marcador. La canción que buscaban en 'Pasapalabra' era 'Volare' (Nel Blu Dipinto Di Blu) del cantante italiano Domenico Modugno, una de las canciones más míticas de la música transalpina, que ganó fama tras ser versionada por los Gipsy Kings en el año 89.

Luego, en la contienda del bote, ambos consiguieron 21 aciertos y firmaron el empate número 38 en 139 enfrentamientos entre madrileño y gallega, provocando que el bote de 'Pasapalabra' sea en estos momentos de 1.708.000 euros.