Roro se queda a las puertas de la victoria en 'Next Level Chef'

Todos los concursos tienen un final. En esta ocasión, ha tenido lugar la última gala de la primera edición del talent show culinario denominado 'Next Level Chef'. Una jornada con mucha tensión y emoción ya que el participante que se ha conseguido llevar la victoria ha obtenido un premio total de 100.000 euros. Las personas que han luchado por este trofeo han sido las siguientes: RoRo, Jurgi, Melissa, Jaime y Noelia.

La lucha por llegar a la prueba final comenzó con una primera prueba que se llevó a cabo en el ático. En ella, los concursantes tuvieron que realizar un plato que se adaptara a las intolerancias de un comensal. Los distintos participantes se pusieron manos a la obra y, aunque hubo algunas equivocaciones en los ingredientes en todos ellos, la que falló de manera estrepitosa fue Noelia: utilizó la leche de avena, que no es apta para las personas intolerantes al gluten. Una decisión errónea que le provocó ser la primera expulsada.

Posteriormente, tuvieron que enfrentarse a una segunda prueba que se desarrolló en el primer piso y en la que los participantes tuvieron que destacar por su imaginación y creatividad para implementar platos de vanguardia sobre recetas más tradicionales: cocido, ropa vieja, carrilleras y lentejas. En esta ocasión, el peor de este reto fue Jurgi ya que se olvidó de incluir su ingrediente principal (las carrilleras). "Me he quedado en blanco, bloqueado y no he podido hacer más", explicó ante los jueces.

Jaime se convierte en ganador de 'Next Level Chef'

Por tanto, las tres personas que consiguieron llegar a la prueba final fueron Jaime, Roro y Melissa. Para este último reto, el nivel subió y los jueces exigieron a los participantes elaborar un menú completo de alta cocina. En esta ocasión, el entrante fue desarrollado en el sótano, el principal, en el primer piso, y en el ático fuer donde se cocinaron los postres.

Para decidir quién se convierte en el primer ganador del concurso de Telecinco, 'Next Level Chef', todo el proceso estuvo supervisado por el chef Oriol Castro. La influencer, Roro, tuvo un percance durante el proceso ya que se cayó en la cocina, mostrando los nervios y la tensión de la gala. Finalmente, tras la cata a ciegas se reveló, a manos de su mentor Francis Paniego, que el vencedor es Jaime: un chef profesional de tan solo 22 años.