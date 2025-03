RoRo habla por primera vez sobre su combate en 'La Velada del Año 5' contra Abby

El evento de boxeo más esperado del año, 'La Velada del Año 5', organizado por Ibai Llanos, ya tiene fecha y cartel confirmado. El próximo 26 de julio de 2025, el Estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá esta espectacular cita que reunirá a streamers, creadores de contenido y figuras del entretenimiento en combates de alto voltaje.

Uno de los enfrentamientos que más expectación ha generado es el de RoRocontra Abby, dos creadoras de contenido con un historial de tensión que ahora resolverán sus diferencias en el ring. Desde que se anunciaron los combates, el duelo entre RoRo y Abby ha sido señalado como uno de los más tensos de esta edición. Y no es para menos, ya que ambas creadoras de contenido arrastran una rivalidad que se remonta al verano de 2024.

La influencer Roro se sube al ring en la nueva Velada de Ibai Llanos Twich: Ibai Llanos

RoRo se hizo viral en redes sociales gracias a sus vídeos de recetas, especialmente aquellos en los que cocinaba para su pareja, Pablo. Su contenido generó debate, ya que muchos lo asociaron con el movimiento tradwife, que promueve un estilo de vida basado en los roles de género tradicionales. Abby, una de las streamers de videojuegos más influyentes del mundo hispanohablante, criticó abiertamente la imagen que proyectaba RoRo en sus vídeos. "Se ha demostrado que las voces que pone son forzadas. Este concepto de voz con un tono infantil y con todos sus vídeos basados en complacer a su pareja está relacionado con la visión clásica de la mujer subordinada", declaró Abby. Asimismo, RoRo no tardó en responder. "Yo soy feminista y nunca voy a hundir a una mujer para sentirme mejor conmigo misma", contestó en su momento. Desde entonces, ambas han intercambiado indirectas en redes sociales, aumentando la tensión entre sus seguidores.

Tras el anuncio oficial del evento, RoRo ha expresado su entusiasmo por participar en 'La Velada del Año 5' a través de sus redes sociales. "Qué ganas tenía de contarlo ya. Esto es un sueño y tengo al mejor equipo del mundo. Vamos a dar mucho show", ha escrito la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 2,8 millones de seguidores. RoRo también es consciente del reto que enfrenta, ya que Abby la supera notablemente en estatura (1,72 metros, 23 centímetro más alta que RoRo) y peso (Ambas se ha puesto de acuerdo en llegar a los 57 kilos). Por ello, ha intensificado su preparación física para afrontar el combate con garantías. "Confío en mí, estoy lista", ha asegurado en un vídeo promocional.

Por su parte, Abby no ha dudado en avivar la tensión antes del enfrentamiento. Durante la presentación del evento, ha imitado la voz de RoRo en tono burlón y ha dejado claro que está dispuesta a imponerse en el ring. "La vi (a RoRo) y dije: 'No sé como cojo*** ha aceptado esta pelea. No era conciente de lo que 1,49 metros era en la vida real. Cuando me tenga delante va a sentir miedo", ha afirmó la streamer. Además del enfrentamiento entre RoRo y Abby, el evento contará con otros seis combates que prometen emociones fuertes:

Pereira vs. Rivaldios

Perxitaa vs. Gaspi

Andoni vs. Carlos Belcast

Alana vs. Ari Geli

Viruzz vs. Tomás Mazza

The Grefg vs. WestCol (combate estelar)

Ibai Llanos durante 'La velada del año 2'. Instagram Ibai Llanos

El evento tendrá lugar en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, con capacidad para 70.000 espectadores tras su remodelación. Esta será la primera vez que 'La Velada del Año' se celebre en Andalucía y, como novedad, el evento se desarrollará en horario nocturno, desde las 20:00 horas hasta las 2:00-3:00 horas, para evitar las altas temperaturas del verano sevillano. Las entradas para el evento aún no están disponibles y tampoco se ha confirmado el cartel de artistas que actuarán durante la velada. Sin embargo, como en ediciones anteriores, 'La Velada del Año 5' podrá seguirse en directo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.