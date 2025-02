"Next Level Chef": Roro revela cómo fue su infancia

El programa sobre cocina de Mediaset, "Next Level Chef", sigue su curso a pesar de mantener unas cifras de audiencia más bajas de lo esperado por la cadena. Eso sí, en este último programa obtuvo el récord en lo que lleva de emisión: un 9,8% de cuota de pantalla y 449.000 espectadores. El proyecto presentado por la reconocida actriz española Blanca Romero vivió otras dos nuevas expulsiones y tuvo a la influencer Roro como gran protagonista.

De hecho, en esta séptima entrega se ha tenido que enfrentar a una doble expulsión frente a Inma y Skander, lo que ella consideró como "su peor momento en el programa". Un momento de mucha tensión que terminó de la mejor manera posible para ella ya que, finalmente, consiguió mantenerse una semana más en el proyecto.

Roro fue la protagonista

Durante una de las pruebas, la presentadora quiso relajar el ambiente y a los concursantes. Por ello, propuso a los participantes que se animaran a cantar para destensarse. El tema escogido fue la mítica canción titulada 'Killing me soflty whith his song'. Para sorpresa de todos, en especial para Blanca Romero, Roro continúo las primeras notas y demostró su espectacular voz.

Al escucharla, la presentadora del programa "Next Level Chef" no dudó en alabar su destreza con la música y fue, incluso, un paso más allá. "Santi Millán, tú que buscas talento. Debes llevar a Roro a tu programa", pidió Blanca Romero mirando a cámara. Hay que recordar que se refiere al programa "Got Talent", también de Telecinco, en el que él es el presentador.

Una infancia complicada

Otro de los momentos más destacados de este séptimo día en las cocinas también tuvo como protagonista principal a Roro. De una manera más distendida, durante uno de los cocinados, la influencer conversó con la presentadora sobre su infancia. De hecho, Blanca Romero siempre ha valorado mucho lo aplicada que es y, por ello, le preguntó: "¿En clase estudiabas tanto como aquí?".

Una pregunta que le dio pie a revelar que estuvo en 12 colegios diferentes y sus preferencias escolares. "Llega un momento en el que no haces amigos porque das por hecho que te vas a ir otra vez. Y era más de letras. Siempre intentaba sacar muy buenas notas, menos en matemáticas ya que no se me daba nada bien", apunta Roro.

Además, la influencer explica los motivos por los que cambió tanto de centro: "Mis padres viajaban mucho, decidían cambiarme de colegio porque les pillaba más cerca de casa o, en otras ocasiones, porque me hacían bullying. Hay que tener en cuenta que llegaba a un nuevo centro donde ya están todos los grupitos hechos y eres la que es diferente". Por último, Roro concluyó: "Yo tengo la sensación de que era la rarita. Me gustaba estudiar y leía un montón, y la gente eso...".