Rosa cumple 100 programas en 'Pasapalabra': "A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente"

Uno de los programas más destacados de la televisión en España está viviendo un momento fantástico gracias a sus participantes. Y es que 'Pasapalabra' está de enhorabuena porque tanto Manu como Rosa están dejando unos duelos apasionantes por la lucha de un bote final que asciende a casi los 1,5 millones de euros en estos momentos.

De hecho, tal y como explica la cadena, "pocas veces se ha dado que los dos concursantes en liza en 'Pasapalabra' se encuentren a la vez entre los más longevos. Manu celebró su bicentenario a finales de febrero y ahora es Rosa quien ha hecho historia al llegar... ¡a 100 programas!".

Declaraciones de Rosa tras su hito

Al lograr esta cifra tan destacada, Antena 3 ha ofrecido un espacio a los seguidores del programa para que pudieran hacer algunas preguntas a la concursante gallega. Hay que recordar que apareció en la Silla Azul el pasado 19 de noviembre de 2024 y todavía sigue luchando por 'El Bote'. "Estoy muy feliz por por entrar en este selecto club e, incluso, ahora me siento con un poquito más de aplomo", explica Rosa.

Además, al ser cuestionada por los inicios en el concurso, responde con mucha sinceridad: "Al principio, me sentía muy novata. He vuelto a tener esa sensación hace unos pocos programas, pero no he estado pendiente de la marca de longevidad que iba cumpliendo. Es una cifra mágica llegar a 100 programas. Es muy bonito".

Nunca ha acertado 24 preguntas

Igualmente, los aficionados han preguntado por redes sociales sobre cómo se siente a la hora de enfrentarse al rosco y sobre qué haría con el premio final si lo consigue. "Hay días que más y días que menos, no sé las razones... y si gano el bote... ¡Si lo supiera no te lo diría!", ha dicho entre risas.

Por otro lado, al ser preguntada si tiene una espinita clavada porque nunca ha llegado a acertar 24 preguntas en 'El Rosco', responde con total sinceridad: "No se me da, es increíble pero no se me da. A Óscar no se le dio el 24 y se le dio el 25 directamente. Espero que a mí me pase lo mismo".

Por último, además de publicar un mensaje a través de su cuenta de Instagram para agradecer todos los mensajes de apoyo por sus 100 programas, ha querido responder a la pregunta sobre qué tal lleva la fama. "Es una emoción muy grande sentir que estoy aportando aunque sea un poquito de felicidad a la gente", concluye Rosa.