Rosario Matew, entre lágrimas, abandona 'Supervivientes 2025': "Mi cabeza no está procesándolo bien"

Domingo lleno de emociones de 'Supervivientes 2025' con la primera expulsión definitiva del concurso de Mediaset a lo que se le sumó además la decisión de Rosario Matew tras activar el protocolo de abandono, segunda concursante que lo hace tras Terelu Campos. Además, los tres integrantes de Playa Misterio, Manu, Ángela Ponce, Samya y Nieves vivieron ayer una nominación especial en la que se decidió que participante decía adiós de forma oficial al concurso de Telecinco y tendría, por lo tanto, que volver a España.

Una noche llena de lágrimas

La tensión marcó la primera expulsión definitiva en 'Supervivientes', con Samya, Ángela Ponce, Nieves y Manuel enfrentándose a la decisión del público. Los cuatro participantes residían en Playa Misterio, donde los expulsados previos intentaban mantenerse en el reality. Durante la gala, Sandra Barneda les anunció que uno de ellos debía abandonar la aventura y regresar a España. Con la inmunidad asegurada tras ganar la prueba de líder, Nieves se libró de la expulsión, mientras que el resto quedó a merced del voto de la audiencia. Manuel fue el primer salvado, celebrando eufórico su continuidad. La emoción aumentó cuando se reveló que Ángela también permanecería en la competición, lo que provocó una reacción de alivio tanto en ella como en Nieves, su gran apoyo en la isla. Samya, en cambio, no pudo contener las lágrimas al conocer su destino. Aunque aceptó la decisión con entereza, confesó su tristeza por marcharse cuando comenzaba a sentirse cómoda con su grupo. Curiosamente, esta no era su primera eliminación, ya que anteriormente fue la primera expulsada del equipo principal. Sin embargo, en esta ocasión, aseguró haber vivido una experiencia más sincera y cercana con sus compañeros antes de despedirse definitivamente del concurso.

Rosario Matew sorprendió a todos al activar el protocolo de abandono en 'Supervivientes', una decisión que intentó ser revertida por Sandra Barneda durante la gala del domingo. La presentadora le pidió que reflexionara y trató de entender sus razones, pero la concursante expresó con sinceridad su angustia."Siento que he encajado bien en el grupo, pero tengo una sensación de ahogo constante, de asfixia, de sentirme atrapada", confesó Rosario visiblemente afectada. "Mi cabeza no está procesándolo bien", añadió, dejando ver el impacto emocional que estaba experimentando en la isla.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' también compartió que en 2023 atravesó un periodo difícil: "Tuve mucha ansiedad, dejé de salir de casa. Cada vez que siento cosas parecidas, se me activan las alarmas porque no puedo permitirme volver a pasar por lo mismo y aquí noto que me está pasando". Sandra Barneda insistió en que estaba viviendo una experiencia única, mientras que su familia le envió mensajes de apoyo. Su pareja, Stiven, también le dio ánimos y trató de tranquilizarla con algo que le preocupaba: "Melocotón [su gato] está bien". Nada fue suficiente para que cambiara de opinión. "Siento que tengo que escuchar a mi instinto y darle a mi cuerpo lo que necesito, y es volver a casa", afirmó Rosario, agregando: "Sé que os he decepcionado, pero tengo que pensar en mí y estoy orgullosa".