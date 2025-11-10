Una urbanización del municipio de Sallent de Gállego en la provincia de Huesca ha sido el lugar escogido por Telecinco para que Sandra Barneda y Xuso Jones den la bienvenida al año 2026. Mediaset cambia el sol de Lanzarote por el frío de Formigal para las Campanadas 2025 de Telecinco. La cadena principal del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral viajará de nuevo para despedirse de un 2025 bastante agridulce, en el que se ha certificado el descalabro de la cadena en cuanto a audiencia se refiere. La ubicación de las Campanadas 2025 en Formigal ha sido desvelado por la cuenta de redes sociales especializada en televisión, Poco Pasa TV.

Sandra Barneda y Xuso Jones, los encargados de despedir 2025 en Telecinco

Mediaset España ha confirmado que Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de las Campanadas de Fin de Año, con las que Telecinco dará la bienvenida a 2026. La elección une la experiencia y solidez de Barneda, una de las figuras más reconocidas del grupo, con la frescura y cercanía del cantante y comunicador murciano. Barneda, al frente de éxitos como 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', aporta el sello clásico de la cadena, mientras que Jones representa el relevo generacional con su estilo natural y su conexión con el público joven. Con esta combinación, Mediaset busca unas Campanadas llenas de emoción, energía y complicidad entre dos rostros que simbolizan la mezcla perfecta de tradición y renovación.