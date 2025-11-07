La CNMC multa con 212.218 euros a Mediaset por usar indebidamente un emplazamiento de producto

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 212.218 euros a Mediaset por intromisión de una marca emplazada en el contenido editorial de un programa. Asimismo, fuentes del grupo de comunicación con sede en la calle Fuencarral han indicado a Europa Press que discrepan de la resolución de la Comisión por lo que será recurrida.

La CNMC ha detallado este viernes que el 8 de octubre de 2023 se emitió un programa del concurso 'Rediséñame', centrado en el diseño de moda a partir de ropa de segunda mano y donde se identificó la presencia de 'Vinted' como producto emplazado.

Según ha informado la Comisión, el análisis del programa muestra varios elementos que apuntan a esta infracción: "Una mención destacada a la marca 'Vinted' en el contexto de una entrevista ajena al desarrollo natural del concurso, la reiterada presencia del color corporativo de la marca y la inclusión de imágenes que simulan el uso de su aplicación móvil".

La CNMC considera acreditado que "Mediaset ha vulnerado el artículo 129.3.a) de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA), que prohíbe que el emplazamiento de producto influya en el contenido editorial". Finalmente, ha recordado que contra esta resolución puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su notificación.