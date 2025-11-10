Cristóbal Soria alerta sobre el cambio de entorno de Cayetano Rivera tras su accidente y positivo en alcoholemia

Durante su intervención en 'Espejo Público', Cristóbal Soria se pronunció sobre el reciente accidente de Cayetano Rivera, que estrelló su vehículo contra una palmera y dio positivo en un control de alcoholemia. El colaborador explicó que el suceso tuvo lugar en la zona de Real ClubSevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra, un área residencial de alto nivel próxima a Sevilla capital.

Cristóbal Soria: "Cayetano Rivera ha roto con su entorno y preocupa el cambio de compañía que está teniendo"

Soria reconoció que el comportamiento del torero ha sorprendido a muchos y apuntó que, en los últimos meses, Cayetano habría roto con su círculo más cercano, lo que le ha llevado a frecuentar nuevas compañías. "El problema no es con quién ha dejado de estar, sino con quién se está rodeando ahora", advirtió, subrayando que en su entorno más íntimo existe una creciente preocupación por su actitud y sus recientes altercados. El tertuliano añadió que la familia Rivera está pendiente de su evolución, en especial sus hermanos, entre ellos Fran Rivera, con quien habría habido cierta distancia en el último tiempo. "En su entorno de sangre hay inquietud. Desde el sábado por la noche están preocupados por lo que le está pasando", señaló Soria, insistiendo en la necesidad de que Cayetano haga autocrítica y recapacite sobre su situación. Finalmente, Cristóbal Soria lamentó el giro que ha dado la vida del torero: "Hace un año nadie hubiese imaginado que Cayetano protagonizaría algo así. Su entorno está desconcertado y con razón".

El torero Cayetano Rivera Ordóñez protagonizó un accidente de tráfico el pasado domingo en las inmediaciones del Real Club Sevilla Golf, en Alcalá de Guadaíra. Según adelantó el diario ABC, el diestro perdió el control de la furgoneta que conducía e impactó contra una palmera, que acabó derribada tras el choque. Aunque Cayetano salió ileso, fuentes policiales confirmaron que dio positivo en la prueba de alcoholemia, lo que podría acarrearle consecuencias legales. Este incidente se suma a otro episodio ocurrido en junio, cuando fue detenido en Madrid tras un altercado en un restaurante de comida rápida, un hecho que él siempre ha negado que implicara agresión a los agentes.