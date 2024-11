Desvelado el motivo de salida de Eva González de "MasterChef": "No se fiaban de nosotros"

Pepe Rodríguez ha roto el silencio sobre un tema que durante años ha generado curiosidad entre los seguidores del talent culinario: la salida de Eva González como presentadora del programa. En una reciente entrevista para el podcast "La escalera roja", Rodríguez abordó las razones que llevaron a la modelo y comunicadora a dejar el formato en 2018, tras ser su rostro visible desde los inicios del concurso en La 1.

El motivo principal de su llegada y salida

El chef recordó que la presencia de Eva fue crucial en los primeros años del programa. "¿Por qué entra Eva a "MasterChef"? Porque no se fiaban de nosotros", comentó entre risas, refiriéndose a que la productora necesitaba una figura reconocida para que el proyecto resultara más atractivo a las cadenas de televisión. Según explicó, en aquel momento los tres jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, aún no eran figuras mediáticas. "Era fácil que TVE se preguntara quiénes eran esos tres cocineros, por lo que se necesitaba a alguien que tuviera tirón", afirmó, subrayando el papel fundamental de González para posicionar el programa. Sin embargo, el chef no perdió la oportunidad de elogiar la labor de la presentadora durante sus años al frente del espacio. "Eva era una profesional, que sigue siéndolo, y una estupenda presentadora", destacó. Además, rememoró cómo su presencia ayudó a que "MasterChef" no quedara relegado al olvido antes de ver la luz.

Con el paso del tiempo, la dinámica del programa fue cambiando. Rodríguez explicó que los tres jueces comenzaron a asumir más responsabilidades frente a las cámaras, lo que eventualmente hizo que la figura del presentador fuera prescindible. "Aprendimos a hacer la presentación del programa y Eva González, ella misma, se dio cuenta de que tirábamos solos", comentó el chef, refiriéndose a la naturalidad con la que los jueces tomaron las riendas del formato. Pepe también señaló una curiosidad: "MasterChef España" es uno de los pocos en el mundo donde el programa inició con un presentador. Según él, la evolución hacia un jurado más autónomo era lo natural. Así, la salida de Eva González no fue una ruptura conflictiva, sino una transición lógica que permitió que el trío de jueces brindara al espacio su esencia original, consolidando el formato que conocemos hoy. Mientras tanto, González continuó su exitosa carrera en Antena 3 como presentadora de "La Voz".