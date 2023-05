"El sexo va de narices", asegura el atleta discapacitado Álex Roca en 'El Hormiguero'

El atleta barcelonés Álex Roca ha sido la primera persona en el mundo en completar una maratón con un 76% de discapacidad. Anoche visitó el plató de 'El Hormiguero' acompañado de su mujer e intérprete Mari Carmen Maza.

Álex habla una lengua de signos propia, usando el alfabeto dactilológico, con un lenguaje sui géneris que han aprendido sus amigos y familiares. "Hemos venido a este mundo para hacer cosas que impacten al mundo en general", esa fue la carta de presentación de este corredor de fondo. "Hago deporte porque me hace feliz", remató.

"¿Tú piensas que tienes una discapacidad?", le preguntó a Pablo Motos. "Una sólo no", replicó el presentador. "De pequeñito no quería que me viesen, ahora voy vestido de amarillo porque ahora quiero ser visible y ser un ejemplo de superación", expresó mediante la voz de su amada. Si pudiera pedir algo es que "todas las personas que me admiran por haber corrido una maratón, no desprecien a otros impedidos; yo no he hecho nada heroico".

A Roca le dijeron que no podría correr más de 10 kilómetros seguidos porque tiene un pie muy curvado. "Gracias a este pie, yo he hecho la maratón y yo puedo conducir", comentó el atleta.

Motos, a colación de su cuasi ruptura de tríceps, inquirió al catalán, fan del FC Barcelona, por sus limitaciones y cómo lo hace para tirar para adelante. Roca le invitó a aprovechar esta situación para ponerse en la piel de otras personas "con otras condiciones". "Te animo a que si pasas por un momento duro para coger experiencia de cara a otras situaciones", expresó el maratoniano en modo coach.

A continuación, Mari Carmen Maza, tomo la palabra propia para contar su historia de amor entre ambos. "Todo empezó de una charla que vino a dar Álex cuando yo estaba dando clases en Barcelona; yo hace años que quise quitarme la vida, y cuando apareció Álex en mi vida aparecieron los motivos para querer vivir y para querer vivir siempre a su lado", confesó emocionada la intérprete.

"Nuestra relación es algo que me molesta mucho; se me juzga por el hecho de la visibilidad", abundó. "Que digan lo que quiera, que opinen lo que quiera, que nosotros en casa tenemos lo que tenemos", expuso a renglón seguido.

"¿Y del sexo?", metió el dedito el presentador del programa de Antena 3. "Tengo una hemiplejia pero potencia en la parte derecha: el sexo va de narices".