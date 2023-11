Shaila Dúrcal confiesa su encierro en los baños de la Casa Blanca

La artista Shaila Dúrcal está pasando unos días en España tras haber cumplido con compromisos musicales en México y Estados Unidos. Por eso esta semana la hemos visto en programas de televisión como "La tarde, aquí y ahora" que presenta Juan Y Medio en Canal Sur, o más recientemente en la misma cadena pero en "El show de Bertín", presentado por Bertín Osborne.

La joven ha aparecido mucho más delgada que en ocasiones anteriores y junto a Juan Y Medio quiso ser "honesta" para "ayudar a personas que lo están pasando mal" . Dúrcal narró cómo tras adelgazar 20 kilos al dejar de fumar pasó "un momento muy difícil" que se vio agravado por la amputación de parte de un dedo por un incidente con uno de sus perros. A partir de ese momento comenzó a realizar regularmente ejercicio y se apuntó a una dieta saludable que le ha permitido perder 11 kilos en poco más de un mes y en la actualidad confesó que "se siente bien y sana".

En "El show de Bertín" tras charlar animadamente con el presentador, dijo que eran 18 kilos los que había conseguido perder para hablar de la relación que tiene con la comida y desveló que todo lo emocional en su vida lo procesaba comiendo. El programa de Canal Sur sometió a Shaila Dúrcal a un "Tercer grado" y tuvimos la oportunidad de conocerla un poco más de la mano de Esther Arroyo. Dúrcal explicó cuál fue su primera experiencia de 'Tierra, trágame' en un concierto. "Se me metió un tacón en un agujero en el escenario y empecé a bailar con un pie y cuando intenté sacar el otro también se me quedó atascado y me dio un ataque de risa", explica.

Entre el resto de anécdotas cuenta cómo quedó atrapada en la Casa Blanca. "No sabes, no hay otro baño en el que quedarme atrapada. Y yo pensaba que todo el mundo me veía, que seguro que hay cámaras por todos lados y yo intentando hacer pipí de la forma más discreta". Continuó explicando que apremiada para irse, "me dejaron sola y yo pensando en las cámaras. Y cuándo voy a salir, esas cerraduras del año catapún y no puedo abrir la puerta". "Imagínate con el presidente ahí y dejarle colgado ahí", remató Shaila que contó con el apoyo de Bertín: " a ver que salga la meona". También si sabe si algún fan suyo se ha tatuado su cara y que se encuentra preparando un disco de boleros que se publicará próximamente.