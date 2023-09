«Y ahora Sonsoles» se hace fuerte en la tarde

«Y ahora Sonsoles» continúa liderando en la tarde. Programa revelación de la temporada pasada, el espacio de Antena 3 continúa como el referente vespertino en el arranque de temporada más competitivo de los últimos años. Ni la llegada de un nuevo rival ha afectado sus resultados: el espacio conducido por Sonsoles Ónega fue este lunes el magacín líder de su franja (11,1% de cuota de pantalla) y continúa como la opción favorita desde que arrancara el curso televisivo el pasado 4 de septiembre (11,6%).

En todas las franjas

Al igual que en otras franjas, la competencia hace fútiles esfuerzos para intentar recuperar audiencias frente al arrasador lanzamiento de la nueva temporada de Atresmedia. La misma Mediaset se encuentra inmersa en una reestructuración y reorganización de su parrilla y formatos para intentar recuperar los datos que hacía el extinto «Sálvame». La semana pasada se produjo el primer intento de Telecinco, que quiso pugnar con «El Hormiguero» por el prime time con sus «Cuentos chinos» con, a juzgar por los datos, ningún éxito. Este lunes la llegada de «TardeAR» con Ana Rosa Quintana a las tardes de la cadena no ha afectado tampoco al liderazgo de Antena 3 en la franja de tarde; de hecho, la cadena de Atresmedia Televisión lideró toda la jornada y siguió arrasando en prime time. La nueva apuesta de Telecinco tuvo un estreno discreto este lunes, muy por debajo de las expectativas, con un 11,3% de cuota y poco más de 900.000 seguidores de media. En comparación, este dato baja significativamente el resultado de la cadena frente a lo que registraba la cadena con «Sálvame Naranja» en temporada (13,4%) o el último mes de «Sálvame Naranja» (13,1%). El propio «Y ahora Sonsoles» consiguió en su estreno en octubre de 2022 más de seis puntos de diferencia anotando un 17,6%, liderando de manera absoluta la franja de tarde.

En cuanto al prime time, el intento de «Cuentos Chinos» no ha hecho si no hacer crecer la leyenda de «El hormiguero», que ha tenido el mejor arranque de temporada histórico en sus dos primeras semanas del nuevo curso (del 4 al 14 de septiembre) promediando un 17,6% de cuota y reuniendo a 2.186.000 espectadores. Además, crece 1,7 puntos y 162.000 espectadores respecto al curso pasado. Por su parte, Telecinco se queda en la franja de competencia en un 7,4% e iguala su mínimo histórico frente al arranque del programa de Pablo Motos. En estas dos primeras semanas de recorrido de «El Hormiguero» la cadena de Mediaset ha visto como sus audiencias bajaban 1,3 puntos frente al curso pasado. El espacio creado para hacerle frente, «Cuentos chinos», presentado por Jorge Javier Vázquez, no ha conseguido ni mucho menos su objetivo y aunque arrancó por encima del millón de espectadores, ha seguido en caída y este lunes se quedó en el umbral del 7% (7,1%) y 930.000 espectadores, siendo menos visto incluso que «Fist Dates» en Cuatro (1.088.000). Otra de las apuestas fuertes de Mediaset para Telecinco, la vuelta de «Gran Hermano Vip» se convirtió en el peor estreno histórico del formato en cuota y miles (1.106.000 y 13,4%), además del peor estreno de un reality en directo de la cadena.

Muchas cosas tendrían que cambiar para que se tambalee siquiera el liderazgo de Antena 3, que en lo que llevamos de mes confirma su victoria absoluta en audiencias y vuelve a ocupar la primera posición con un 12,7%, coronándose más líder en prime time con un 14%, casi +5 puntos de distancia en la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes frente a su rival. Por su parte, Telecinco, pese a su intento de reorganización moviendo a sus primeros espadas continúa en la tercera posición, por detrás de Antena 3 y superado también por La1, en el que se perfila como su peor arranque histórico de temporada. Históricamente, es el peor septiembre de la historia de Telecinco y el tercer peor mes en total tras los mínimos de julio y agosto.