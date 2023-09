Todo listo para la llegada de «That’s My Jam», con Arturo Valls

Jimmy Fallon se ha convertido en una especie de rey Midas televisivo, ya no sólo en Estados Unidos, donde es un auténtico fenómeno de la pantalla chica, sino a nivel mundial, pues como presentador y productor va de éxito en éxito. Una de sus últimas obras, “That’s My Jam”, alcanzó en su primera temporada en Estados Unidos más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales. Y este formato en el que dos parejas de celebrities invitadas se someten a distintas pruebas y retos en los que demuestran sus habilidades y conocimientos musicales, envueltos en un ambiente de humor y descaro, llegará a España de la mano de Arturo Valls, quién, como Fallon, presenta y produce esta nueva adaptación, la sexta que se realiza tras las de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia.

Este nuevo programa ha sido presentado el pasado viernes 8 de septiembre en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde el propio Arturo Valls, en compañía de Juan Andrés García Ropero (Director de Entretenimiento de Movistar Plus+), Ángel Ayllón (Gerente de Entretenimiento de Movistar Plus+) y José Miguel Contreras (productor ejecutivo de Lacoproductora), "That’s My Jam España”, que seguirá la misma dinámica del formato original, con los invitados más esperados y divertidos del panorama español, con una banda propia en vivo, dirigida por Víctor Elías, y donde se podrá disfrutar de música española e internacional, en medio del buen rollo y las risas de las que Arturo Valls es garantía, convirtiendo este espacio en una de las grandes apuestas de entretenimiento de Movistar Plus+, que prepara su estreno para el próximo mes de octubre.