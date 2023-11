Todo tiempo pasado fue… distinto

Mercedes Milá vuelve a la pantalla de RTVE con un proyecto innovador que marca su regreso al género que la vio nacer como periodista: la entrevista. Tras 33 años desde su última colaboración con la cadena pública, la reconocida comunicadora presenta "No sé de qué me hablas", un programa que fusiona la esencia clásica de las entrevistas con una mirada profunda hacia nuestro pasado reciente.

En este nuevo espacio, según expresó el director David Mocasi en la rueda de prensa de presentación del espacio, “nos sumergimos en el extenso y poderoso archivo de las entrevistas de Mercedes en RTVE. Ella insistía en que quería contar a los jóvenes cómo era la España de antes y quería también escucharlos. Por eso tenemos a Inés Hernand. La gran sorpresa es que el programa es imprevisible por mucho que queramos poner orden”. De esta manera, el formato explora la realidad actual a través de los testimonios y experiencias de personas jóvenes, tratando de comprender el contexto en el que vivimos. "No sé de qué me hablas" se erige como un puente entre distintas épocas, conectando la historia con la actualidad de manera única.

Cada episodio abordará un gran tema atemporal de interés general, y lo hará con un tono distendido que caracteriza el estilo único de Milá, quien entrevistará a personajes destacados y vinculados al tema en cuestión. En ocasiones, retomará conversaciones con figuras que ya formaron parte de su archivo hace décadas, y en otras, se acercará a nuevos protagonistas que ofrecerán su perspectiva sobre la temática, aportando un enfoque fresco y contemporáneo.

El elemento interactivo no se queda atrás, ya que el público desempeñará un papel activo en cada entrega. Compuesto por personas de diversas edades y con diferentes puntos de vista, el público será un fiel reflejo de la pluralidad de la sociedad española. La diversidad de opiniones contribuirá a enriquecer las discusiones y a ofrecer una visión más completa de los temas tratados en el programa. Pero no sólo, porque aunque el formato ofrezca amplitud de miras y profundidad en el análisis, las risas y el desenfado estarán a la orden del día.

En su regreso a ente público, la periodista catalana quiso cobijarse con la coproducción de Zanskar Producciones, la misma compañía con la que la ha cosechado éxitos en sus proyectos más recientes. Por eso manifestó sentirse “muy cómoda, como en mi casa, porque me han dado total y absoluta libertad, hasta en el plató, porque volví loco al decorador para que lo dejara como yo quería”. A lo que, con respecto al inminente estreno y a la presión de volver a depender de la audiencia para conseguir la continuidad del proyecto, Milá añadió: “Estoy ilusionada y cagada, porque tengo miedo de que las cosas no salgan como tienen que salir y que digan que me podía haber quedado en casa otros 33 años. Hace mucho que no trabajo con la audiencia abierta, vengo de Movistar donde nunca sabes los datos, ahora tengo el espanto de las 8 de la mañana del día siguiente y esperar la cifra. Sin embargo, estoy muy contenta y esperanzada porque siento que estoy donde debo estar. Además, estoy feliz de compartir con Inés, porque somos como un cubo Rubik en el que todo encaja”.

Milá también desveló de dónde surgió la idea de un formato tan novedoso. “Mi sobrina Marina, de 25 años, me dijo, ‘oye, ¿quién es Lola Flores?’, y eso me dejó pensando. Esa fue la semilla de este programa. Por eso era imprescindible que hubiera gente joven. Además, también funciona en el otro sentido, porque Inés me preguntó por un artista de esos nuevos que yo, claramente, desconocía. Entonces, se trata de escucharnos, porque posible unir esas dos generaciones en el programa. Pero a los jóvenes hay que pedirles que hablen. Si eso lo unes con los invitados que tenemos en el centro, tratando de ponernos de acuerdo en cómo han cambiado las cosas con naturalidad, simpatía y curiosidad, el resultado será bueno”, concluyó.

En el estreno de "No sé de qué me hablas", que tendrá lugar este jueves 29 de noviembre a las 21:55 horas en La 1 y RTVE Play, Mercedes será anfitriona de dos invitados de renombre: la periodista y escritora Maruja Torres y el destacado diseñador de moda Palomo Spain. La conexión entre los tres, sumada a la participación de Hernand, dará lugar a momentos divertidos y anécdotas inéditas que arrancan risas tanto en el plató como entre el público. La complicidad palpable entre los cuatro protagonistas y la audiencia convierten esta primera emisión, de las ocho previstas, en una carta de presentación del programa, prometiendo grandes dosis de desenfado y situaciones imprevisibles, a la espera de que encuentre su lugar definitivo en la parrilla de La 1 y, seguramente, en el gusto de los espectadores.

Inés Hernand, el complemento perfecto para Milá

Al hablar de su nueva compañera de viaje, Inés Hernand, Mercedes Milá comentó que “a su edad, yo era mucho menos brillante que ella, yo venía de una dictadura donde nos censuraban hasta las pestañas, y podía mostrar un poco de rebeldía o irreverencia, pero su vitalidad y creatividad yo no la tenía”. A su vez, la madrileña expresó que “es muy fuerte trabajar con Mercedes, es generosa, humilde, inteligente y quiere interlocutores que estén a la altura. Ella no quiere sumisos. Es guay, contemporánea y se puede aprender mucho de ella porque transgresora, un mito, un animal de la comunicación y la televisión”.