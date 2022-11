Inés Hernand cuenta su traumática adolescencia: «Desde los 14 mentía diciendo que pasaba las navidades en familia»

Es una de las caras más representativas de RTVE gracias a su trabajo en Gen Playz y su intervención en el Benidorm Fest, pero para llegar hasta aquí Inés Hernand ha tenido que trabajar mucho por enterrar sus traumas de infancia y las consecuencias de varias relaciones tóxicas.

En una entrevista al canal del periodista David Andújar «Sin Filtros» la presentadora ha compartido que lleva 6 años sin hablarse con sus padres. Tal y como cuenta su relación nunca fue buena: «Hasta los seis años no fui a ningún colegio ni guardería y hasta los 12 me cambiaron 4 veces de centro». Al ser preguntada por cuál fue el verdadero punto de inflexión Inés cuenta un episodio en el que la directora del colegio llamó a sus padres, «sin tacto alguno» para contarles que su hija había practicado una felación en el instituto. Desde entonces sus padres le retirarían la palabra. «Me reclamaban que no se lo hubiese contado antes, pero en verdad nunca hablábamos, no había comunicación».

Para ellas las navidades no eran como para el resto. «Desde los 14 mis padres se iban de viaje y me dejaban sola. Cuando volvíamos al colegio tras las vacaciones o contaba que me había pasado las navidades en casa de mi amigo Álex o mentía diciendo que había disfrutado mucho con mi familia.

A pesar de otras figuras que sí estuvieron, como su abuela o la empleada que la cuidaba de pequeña, esto le hizo arrastrar importantes carencias afectivas que le hicieron caer en relaciones sentimentales tóxicas. «Cuando tus padres siempre han estado ausentes te agarras a cualquier persona que diga que te quiere. La comunicadora ha compartido que ha avanzado mucho desde que trabaja con una sicóloga, hace ya dos años.

Su relación con sus padres a día de hoy sigue rota, aunque al menos agradece que no hayan aprovechado su momento de éxito para intentar acercarse a ella y que hayan respetado su silencio.