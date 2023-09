Toñi Moreno para los pies en 'MasterChef Celebrity' al ataque machista de Jesulín de Ubrique

Anoche, en 'MasterChef Celebrity', hubo un momento especialmente tenso: ocurrió en los últimos compases de la prueba de eliminación, en la que tuvieron que penar los que portaban el delantal negro por ser los perdedores de la prueba grupal: Sandra, Jesulín, Daniel, Álvaro, Jorge, Blanca y Laura.

Los famosos aspirantes a chefs se toparon con un jardín vertical compuesto por 43 hierbas aromáticas, brotes y flores con el que tuvieron que elaborar un plato libre, dulce o salado, con al menos una de las hierbas, brotes o flores que hubiesen podido identificar.

Mas a la hora de presentar su plato, Jesulín de Ubrique reprochó con malos modos a Daniel Illescas, modelo e influencer, que no pensara en él a la hora de cederle uno de los ingredientes vegetales para la elaboración final.

El joven aspirante quedó muy tocado y aseguró que no había mala intención en su decisión. Sólo la periodista Toñi Moreno salió en defensa de Illescas ante los injustas críticas del torero:

"Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo", expresó la presentadora de Canal Sur. "Si yo me tuviera que enfadar, Jesús, cada vez que la gente no me coge o no me saca, entonces estaría todo el día enfadada", abundó la sanluqueña.

El ex de Belén Esteban trató de silenciar a Moreno, que se defendió con un "Mira, tío, déjame hablar. Estás acostumbrado a mandar, y aquí todos somos iguales".

"Está Dani, que sabemos que lleva todo el día nervioso... Tío, esto es un concurso, ¡y a mí no me ha elegido nadieeee!", le dijo ésta.

"Vale, pero tú ves los toros desde la barrera; yo estoy aquí abajo", replicó el de Ubrique ya aplacado.