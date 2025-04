Última hora: Almácor podría tener que abandonar 'Supervivientes'

Tras más de un mes de competición y con muchas rencillas en Honduras, los participantes de 'Supervivientes 2025' se muestran exhaustos ante las adversidades climatológicas y biológicas de la isla de los famosos. Tras temporales, falta de nutrientes y pruebas de infarto, los participantes del reality de Telecinco tienen sufren ahora picaduras de insectos que habitan en las playas paradisíacas de Cayo Cochinos, que para muchos concursantes está siendo el infierno en la tierra.

Almácor en peligro

Almácor atraviesa un momento crítico en 'Supervivientes', donde su estado de salud se ha deteriorado tras un accidente en la prueba de recompensa del pasado domingo. Desde entonces, el cantante permanece con el brazo en cabestrillo y la lesión podría obligarle a abandonar el concurso por prescripción médica. Su continuidad pende de un hilo, y esta noche a las 22:00 horas, Carlos Sobera ofrecerá la última hora en Tierra de Nadie, revelando el parte médico oficial y si el intérprete de Brillos platinos debe regresar a España. Esta situación llega pocos días después de vivir uno de sus momentos más emotivos en Honduras, cuando se reencontró con su novia, Helena, y le pidió matrimonio en directo. Entre abrazos y lágrimas, la joven aceptó, convirtiendo la escena en uno de los momentos más románticos del reality. Ahora, Almácor se enfrenta a la decisión más dura: seguir luchando o poner fin a su aventura.

Joshua, exhausto

En una jornada más de 'Supervivientes 2025' desde Honduras, los efectos de la escasez de comida comienzan a pasar factura a los concursantes, especialmente a Joshua, quien protagonizó un preocupante momento tras volver de una sesión de pesca. El participante, visiblemente afectado, sufrió un mareo que alarmó a sus compañeros. Mientras el resto del grupo realizaba otras tareas en la playa, vieron a Joshua tumbado en la arena y no dudaron en acudir rápidamente para comprobar su estado. “Joshua, ¿me tengo que preocupar o estás tomando el sol? ¿Te traigo isotónico?”, le preguntaron entre la preocupación y el intento de animarle. Joshua apenas podía hablar, pero tras recibir la bebida isotónica consiguió recuperar algo de energía: “Dadme unos segundos que no puedo ni moverme. Pero, ahora ya puedo ver bien”, aseguró. Sin embargo, no fue el único susto del día. Más tarde, mientras bromeaba sobre el riesgo de picaduras, el concursante fue sorprendido por el dolor real de una mordedura en el pie: “Me picaron el pie, ayudadme a salir. Me han mordido”, exclamó al salir del mar, pidiendo auxilio a Laura. Estos episodios reflejan la dureza extrema del concurso, donde la supervivencia se pone a prueba constantemente.

En cuanto a las nominaciones, el binomio Carmen Alcayde y Montoya se encuentran en la rampa de salida junto a Álex Adrover y Laura Cuevas, que está viviendo sus horas más duras en Honduras con la presencia de su marido en la isla de los famosos, con el que ha discutido desde el minuto 1. ¿Quién será el perjudicado por la audiencia? ¿Volverá Montoya a playa Misterio con Manuel? Este jueves se decidirá.