'Viajando con Chester': su nueva temporada, cada vez más cerca

A finales del año 2024, os hemos contado en LA RAZÓN que Risto Mejide volvería a ser el presentador de la nueva temporada del programa titulado 'Viajando con Chester' que se estrenaría en el año 2025. De nuevo, Mediaset ha decidido que se va a emitir en la parrilla de Cuatro. Eso sí, veremos si existe o no un cambio significativo ya que por primera vez será producido por su productora: Vodevil TV.

Este programa, que debutó en 2014 con gran éxito, regresa este año con el formato que lo hizo popular: una charla íntima y sincera entre Risto y sus invitados, en localizaciones espectaculares, sentados frente a frente en el icónico chester. Según el vídeo promocional parece que el enfoque principal seguirá siendo el mismo, lo que no está claro es si esta nueva etapa incluirá un giro visual y narrativo o no para mostrar a los aficionados una perspectiva diferente de las conversaciones.

Su estreno, muy pronto

Ahora, para ir abriendo boca entre los aficionados a este contenido, Mediaset España ha lanzado en su página web y en sus redes sociales una promoción oficial de la nueva temporada de 'Viajando con Chester'. "Habrá nuevos invitados que darán mucho que hablar. Son de diversos ámbitos, desde el espectáculo hasta la política. Todos ellos compartirán historias personales y opiniones sobre diferentes temas de actualidad", explican en el comunicado.

El vídeo es una sucesión continúa de imágenes desde diferentes ángulos del ya tan característico chester que se entrelazan con diferentes frases que han dejado los invitados e invitadas en las diversas conversaciones con Risto Mejide. "Asesinar en este país sale muy barato"; "Ser facha para mí es un orgullo. Lo que no quiero ser es comunista"; o "No quiero que me contraten por ser mujer. Ni porque soy trans", son algunas de ellas.

Cifras de audiencias

Por otro lado, queremos recordar que la última temporada del programa, emitida en 2023, logró unas cifras de audiencia más que destacables en sus primeras emisiones, pero terminó con resultados más modestos, con un promedio del 5,4% de cuota de pantalla. A pesar de ello, su capacidad para atraer a una audiencia fiel y generar contenido relevante fue clave para que Mediaset decidiera renovar el formato.

Portada de 'Viajando con Chester' Mediaset

En estos momentos, el regreso de este programa se produce en un contexto en el que Risto Mejide ha afianzado su presencia en Mediaset con programas como 'Todo es mentira', 'Demos: el gran sondeo' y su participación como jurado en 'Got Talent España'. Por ello, este nuevo rol como productor de 'Viajando con Chester' representa un paso más en su evolución dentro de la televisión española.