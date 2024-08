Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'Got Talent España'

'Got Talent España' regresa a Telecinco con su décima temporada este sábado 7 de septiembre a las 22:00 horas. Bajo la conducción de Santi Millán, el programa contará con un jurado renovado que incluye a Florentino Fernández, Paula Echevarría, Risto Mejide y la debutante Tamara Falcó, quien se incorpora en sustitución de Edurne. El concurso promete tener galas cargadas de sorpresas y momentos emocionantes al igual que en ediciones anteriores.

Tamara Falcó, marquesa de Griñón, se une al panel de jueces, trayendo un aire fresco al formato. Su incorporación destaca como uno de los principales atractivos de esta temporada, especialmente tras la salida de Edurne a 'La Voz', quien había sido parte fundamental del programa en años anteriores. Por su parte, Risto Mejide se mantiene como el único juez presente desde la primera temporada en 2016, consolidándose como una figura icónica del concurso.

Con motivo del décimo aniversario, 'Got Talent España' promete más emoción, magia y talento que nunca. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el programa invitó a la audiencia a prepararse para una temporada llena de sorpresas: “¡Estamos de aniversario! La emoción y la magia están de vuelta. Prepárate para el estreno de una nueva edición cargada de sorpresas. Los mejores talentos se reúnen nuevamente para sorprender, ilusionar y dejar boquiabiertos al jurado”.

Santi Millán, quien ha sido el rostro del programa desde sus inicios, continúa como presentador, guiando a los participantes en su camino hacia la fama. Esta nueva edición no solo busca descubrir el talento más sorprendente del país, sino también celebrar una década de éxitos en la televisión española. El regreso de 'Got Talent España' se suma a una semana cargada de estrenos en Telecinco. El lunes 2 de septiembre se emitirá la última temporada de "Entrevías", seguida del final de la primera edición de 'First Dates Hotel' el martes. El jueves 5, 'GH' volverá a la parrilla televisiva, seguido del estreno de su debate conducido por Ion Aramendi el domingo 8 de septiembre. Además, el programa de Carlos Latre, 'Babylon Show', también formará parte de esta semana llena de novedades en la cadena.