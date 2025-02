Máxima tensión en 'Todo es Mentira': Risto Mejide y Esperanza Aguirre se enfrentan por Donald Trump

El programa 'Todo es Mentira', emitido en Cuatro este jueves por la tarde ha vivido un momento de gran tensión cuando Risto Mejide y Esperanza Aguirre han protagonizado un fuerte intercambio de opiniones en torno a Donald Trump y la situación en Ucrania. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sorprendido al declarar abiertamente su admiración por el expresidente de Estados Unidos, lo que ha generado una reacción inmediata del presentador de Mediaset.

El debate ha surgido a raíz de unas polémicas declaraciones de Donald Trump en las que calificaba al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, como un "dictador" y cuestionaba la ayuda financiera de Estados Unidos a Ucrania. "Un comediante modestamente exitoso, Volodymyr Zelenski, convenció a EE.UU. de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que nunca tuvo que comenzar", fueron algunas de las palabras del exmandatario. Esperanza Aguirre, colaboradora habitual de 'Todo es Mentira', ha ofrecido su opinión sobre Trump, admitiendo que "dijo cosas que no son verdad", pero al mismo tiempo lo ha elogiado como "un gran negociador". Sin embargo, lo que más ha sorprendido a Risto Mejide ha sido su siguiente afirmación: "Soy fan de Trump". El presentador no ha tardado en reaccionar: "Fan de Trump, pero acaba de decir que miente. ¿Eres fan de alguien que sabes que miente?". El intercambio de palabras se ha tornado tenso, con Aguirre defendiendo la capacidad de negociación del estadounidense y Mejide mostrándose incrédulo ante su postura.

Por otra parte, el enfrentamiento entre Aguirre y Mejide no ha terminado ahí. En otra parte del programa, el presentador de Cuatro ha mostrado un vídeo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión de control al Gobierno, donde afirmaba: "Siempre nos están criticando con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas". Mejide ha considerado inaceptable la expresión utilizada por Ayuso, pero Aguirre no ha dudado en salir en su defensa. "Es un honor que me comparen con Isabel porque pienso que ha sido la mejor presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid", ha afirmado la expolítica. También ha reprochado al presentador que solo mostrara un fragmento del vídeo. "Yo lo tengo completo en mis redes sociales, que lo he compartido", ha asegurado. Ante esto, Risto Mejide ha respondido con sarcasmo: "Mira, Esperanza, quien te siga, que te comprenda", dando por cerrado el debate con evidente frustración.

Más allá de la tensión, 'Todo es Mentira' también ha tenido un momento de humor con la imitación de Esperanza Aguirre a cargo del cómico Josep Ferré. Disfrazado como la expolítica del PP, Ferré ha parodiado sus gestos y forma de hablar, provocando risas en el plató de Cuatro. Risto Mejide, por su parte, ha presentado la escena con una broma: "No son las gemelas de 'El resplandor', son Esperanza Aguirre y Resperanza Aguirre, buenas tardes". Aguirre, con sentido del humor, se ha mantenido firme mientras Ferré respondía con frases como: "¿Retuitear? Yo no tengo Twitter, eso me lo llevaba Ayuso".