Victoria Federica en "El Desafío": de "pajarito asustado" a "heroína": "Cada uno que piense lo que quiera"

Está claro que la participación de la nieta de Juan Carlos I, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, en la nueva edición del programa "El Desafío", de Atresmedia TV con producción de 7 y Acción, fue una de las noticias televisivas de 2024. Ahora hemos podido verla con sus compañeros concursantes y hablar de su paso por el programa tras tres meses de grabación, y que se estrena este viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Ligeramente nerviosa pero bien acompañada, Victoria Federica posó con el resto de participantes de la quinta entrega de este formato de entretenimiento mientras se mantenía atenta a su móvil. El ambiente entre los concursantes no podía ser mejor y algunos se saludaron con efusividad, ya que no se veían desde la grabación del programa. Victoria Federica y Susi Caramelo no pudieron contener las risas con los comentarios de Roberto Brasero.

El primero en hablar de la participación de "Vic", como todos la conocen de manera familiar, fue el productor Jorge Salvador, que explicó que "llegó como un pajarito asustado. Se notaba que no estaba en su ambiente, estaba incómoda. Pero ha ido cogiendo fuerza, y ha terminado como una heroína. Spoiler, es la primera mujer de las cinco ediciones que ha pedido hacer una prueba de fuego. No es lo mismo quemar a Susi que quemar a Vic...".

"No me arrepiento de haber participado en 'El Desafío', se arrancó la joven durante la presentación en su turno de palabra, y desveló que "lo intentaron una vez antes, pero estaba indecisa y cuando volvieron dije que sí. Y es la mejor decisión que tomé". Sobre su evolución, Victoria Federica narró que veremos cómo "cada semana me voy soltando un poco más. Llegué asustada, porque no es mi zona de confort. Pero me hicieron sentir en familia y como en casa". Como resumen general matizó: "Me lo he pasado superbién, ahora estoy un poco nerviosa, gracias a todos por hacer esto posible".

Ante las preguntas de los periodistas sobre cómo se sintió con las pruebas, la sobrina del Rey Felipe VI aclaró que entró "desubicada" y al ir pasando los programas "no esperaba estar tan suelta. Pensé en el primer programa 'me voy a morir de los nervios'. De mí misma he aprendido que me he superado en muchas cosas, y hacer cosas que en jamás en mi vida haría y menos en la tv". Sobre la opinión que tendrán los espectadores sobre su manera de ser después de descubrirla en el concurso fue tajante: "Cada uno que piense lo que quiera; yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Si quieren cambiar su forma de pensar de mí, encantada, pero como no lo puedo controlar yo pues...". Sobre si su entorno le ha dicho algo sobre su participación su escueta respuesta sirve: "En casa están muy contentos".