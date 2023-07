'Viernes Deluxe' a punto de cerrar sus puertas para siempre con estos dos invitados

A dos programas de que ‘Viernes Deluxe’ se despida definitivamente de la parrilla de Telecinco, el programa de La Fábrica de la Tele cuenta con dos invitados muy especiales entre los que se encuentra uno de los protagonistas de ‘Supervivientes 2023’: Asraf Beno. El novio de Isa Pantoja acudirá, junto a su chica, para hablar de su paso por el concurso, especialmente sobre su relación con sus dos compañeros de reality, y primos de su novia, Manuel Cortés y Alma Bollo.

Asraf Beno e Isa Pantoja Gtres

El cuarto finalista dejó claro este miércoles, tras protagonizar una portada de revista, que en su boda con la pequeña del clan Pantoja no hay lugar para Cortés, aunque sí ha dejado una puerta abierta para recibir a Alma. ‘’Manuel sacaba cosas de fuera, me insultaba, me despreciaba…. Quería desprestigiarme. Menospreciaba cada cosa que hacía. Me intentaba humillar. Ha sido muy estratega. Creo que me pidió perdón físicamente solo para que no le nominase’’, eran las palabras que Beno le dedicaba a su mayor enemigo en el concurso de Mediaset.

Asraf tendrá que enfrentarse también a María Patiño, quien ha cuestionado parte de su concurso llegando incluso a posicionarse con Adara alegando que ella ‘’siempre está a favor de la autenticidad’’. La presentadora del ‘Deluxe’ aprovechará la visita del ex superviviente para pedirle explicaciones ya que las palabras que le ha dedicado a Manuel en la revista, jamás se las dijo en persona durante la estancia de ambos en Honduras.

La otra invitada

Para cerrar un ciclo, Lydia Lozano será la otra entrevistada de la noche. La que fuera una de las colaboradoras más queridas de ‘Sálvame’ ha concedido cerrar esta etapa protagonizando su último polígrafo. A modo de vacaciones, con cóctel en mano, y acompañada de Conchita, La Fábrica de la tele lanzó en sus redes sociales, y en la propia cadena, un anuncio de ellas dos disfrutando y confirmando, lo que será, una entrevista que volverá a abrir el cajón de recuerdos guardados con llave.