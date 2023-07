Adara protagoniza una última bronca con Asraf y cuestiona a la organización de 'Supervivientes 2023'

Si hay dos personas que se han consolidado como los grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2023’ son Adara Molinero y Asraf Beno. Los dos modelos han acaparado momentos que han causado todo tipo de reacciones en la audiencia, desde el inicio de su amistad hasta la ruptura de ésta, especialmente el pasado domingo en el debate final del concurso.

Ion Aramendi, presentador de Telecinco, sacaba el tema de la relación entre ambos concursantes para comentarlo con todos los allí presentes. Molinero quiso aclarar qué fue lo que llevó que el míster y ella dejarán de compartir la buena sintonía que tenían.

‘’Piensas mal de mí todo el rato y no puedo estar bien con una persona que piensa así. He sido fiel a mí, a mis valores y a lo que he sentido’’, le espetaba el cuarto finalista a la madrileña. Por su parte, Adara quiso aclarar cómo fue todo alehgando que la situación que vivió con Asraf le había perjudicado ya que no se le había llegado a entender. "Detrás te trata bien, con cariño y en cámara te pone en un compromiso continúo".

"Estás siendo muy mentirosa, yo no he querido tirar de la cuerda, respeté por la amistad que teníamos, pero has tenido muchos feos conmigo detrás de cámaras", volvía a sentenciar el novio de Isa Pantoja para confesar que ha estado haciendo el ejercicio de intentar entender qué pasó sin llegar a una conclusión.

Además, Beno aprovechó el debate final para aclarar por quéabandonó el plató de Telecinco el día de la final. "El día de la final cuando dijo que era muy pesado fue cuando más me dolió, no me lo esperaba, ahí sentí que todo lo que se ha ido acumulando ha ido cogiendo consistencia". Adara, al escuchar las declaraciones del que fue su amigo las tachó de exageradas además de rectificar y explicar que al llamarle ‘’pesado’’ se refería a que ha sido la persona ‘’más intensa’’.

Sin haber podido llegar a un consenso y tras ver imágenes de sus defensores discutiendo, Asraf volvió a arremeter contra su ex compañera de concurso afirmando que ‘’su amistad hacia él no era tan fiel y transparente’’. Ante esta acusación, la segunda finalista recordó un conflicto entre ambos en el que Beno le lanzaba unas almendras de malas formas.

"Una vez me tiraste almendras a la cara, las fue a pasar, estábamos todos comiendo. Y muchos más ejemplos, las lanzó, me las tiró a la cara", confesaba la madrileña a lo que el de Ceuta se ofendió. "¿Qué te he tirado almendras a la cara? ¿Cuándo ha sido este momento? Me parece muy fuerte este juego".

"Son detalles que se van acumulando hasta que al final explotas", continuaba aclarando ella. "Esto si que no me lo esperaba de ti, no tengo palabras. No mientas, yo no te he tirado almendras en la vida, no voy a aguantar mentiras. Por respeto al programa, si no cojo y me voy. No me gusta esta situación, yo no tengo por qué aguantar esto", decía muy molesto y entristecido el ex superviviente.

Acusación a la organización

Mientras ambos concursantes seguían debatiendo los conflictos vividos en el reality de Mediaset, Adara, que ha demostrado ser una persona que no se calla, señaló a la organización de en algunas ocasiones beneficiar a su compañero confesando que el público a veces no hacía justicia con sus aplausos. "El público sabemos que varía depende del día. Depende del día, se apoya a unas personas o a otras. Eso es así y se sabe". Un comentario que provocó abucheos por parte de la audiencia presente y sumándose a la lista de ex supervivientes (Katerina Safarova o Manuel Cortés) que cuestionaron en su día a la organización.