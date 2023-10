Virginia Díaz se despide de 'Cachitos' tras 11 años como presentadora

Virginia Díaz, la presentadora del programa recopilatorio deLa 2'Cachitos de hierro y cromo', ha anunciado a través de sus cuentas en redes sociales que deja de presentar este peculiar espacio de TVE.

'Cachitos', como saben, es un viaje musical de La 2 a las entrañas del archivo de Televisión Española cuya 12ª temporada se encuentra en fase de preparación, concretamente a punto de presentar novedades (más allá del cambio de presentadora).

La periodista musical Virginia Díaz, que presenta '180 grados' y 'El típico programa' en RNE 3, se despidió a través de una publicación en Instagram con varias fotos de su paso por el programa de La 2, con el siguiente mensaje de despedida:

"Bueno, pues… como decía María Jiménez: se acabó. Después de casi once años de mucho aprendizaje y muchas risas, mi aventura con @cachitos_tve llega a su fin. Y, aunque suene manido, me siento muy orgullosa de haber sido parte de uno de los mejores programas de televisión. Esto es así. Solo tengo palabras de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarlo."

Y continuaba explicando el porqué de su adiós: "Lo cierto es que hace tiempo que me rondaba por la cabeza que ya iba siendo hora de parar porque hay cosas que dejan de hacerte feliz y empiezan a pesar demasiado y, si no hay nada más que lo compense, lo mejor, para una misma, es decir que no."