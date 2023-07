Vuelve «Strange New Worlds», el corazón del universo Star Trek

Si hay algo que valoran los fans de «Star Trek», en todas sus versiones, es que, al menos en algún punto, se mantenga la esencia que le dio su creador, Gene Roddenberry, en los años 60. Pero igual de importante es atraer a nuevos espectadores al universo de la flota estelar. Y de eso se ocupa «Strange New Worlds», la trama que sigue al Capitán Christopher Pike al mando de la nave U. S. S. Enterprise, acompañado de su Número Uno, y Spock. Nuevas aventuras para la tripulación de la nave más famosa de la franquicia.

«Creo que intentamos adoptar la serie original en su naturaleza episódica, sus episodios independientes», comenta a LA RAZÓN la actriz Rebecca Romjin, que interpreta a Una Chin Riley, alias Número Uno. La intérprete hace hincapié en mantener esa esencia original: «Nos permite tener una gran misión de la semana y contar historias individuales, como hacía la serie original con la tripulación de la Enterprise diez años antes de la Enterprise del capitán Kirk» Y será ella precisamente la protagonista de un episodio muy personal en la que será juzgada por iliriana y veremos un gran despliegue actoral en el que destaca la abogada Neera Ketoul (Yetide Badaki). Este capítulo permitirá hablar de muchos temas como la diversidad y la racialización de la mismísima Flota Estelar. Pero, como asegura Romjin, solo es el comienzo: «Podemos jugar con los géneros y transmitir el mensaje de la semana a través de diferentes géneros». Pero «Strange New Worlds» no es cualquier consecución de relatos fantásticos de Star Trek como hizo «Discovery», y los viejos personajes también tienen su lugar en la narrativa. Anson Mount, que interpreta al Capitán Pike, explica cómo enfocó el lugar que ocupa Christopher Pike en la mitología trekkie: «Cuando hablaba con los guionistas sobre hacer la serie, dije que hay muy pocas cosas que sé de ella. Una de ellas es que si Kirk representa el ‘‘machismo’’ o el ‘‘cohones’’, y Picard el intelecto, quiero que Pike represente el corazón. Es un capitán muy empático». Para Romjin el papel de Número Uno está íntimamente vinculado al de Pike, pero también tiene que aportar. «Ha sido divertido dar cuerpo a un personaje del que no sabíamos demasiado y averiguar cuál es su historia de fondo y ver con qué estaba luchando en la primera temporada y cómo se desahoga en la segunda y avanza de una forma mucho más libre y auténtica». Romjin confiesa estar orgullosa del personaje, porque consigue «elevar a todos a ser la versión más idealista de sí mismos. Creo que así es como ella trata de elevar a todos a su alrededor, incluyendo al Capitán Pike, incluyendo a la tripulación. Quiere que todos sean la mejor versión posible de sí mismos».

Cada uno de los actores han hecho suyos al personaje dotándolos de autenticidad. No hay que ver más que el reparto. A esta segunda temporada vuelven Jess Bush como la enfermera Christine Chapel, Christina Chong como La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding como la cadete Nyota Uhura, Melissa Navia como la teniente Erica Ortegas, y Babs Olusanmokun como el Dr. M’Benga. En esta temporada, también volverá el artista invitado especial Paul Wesley como James T. Kirk; y se incorporará Carol Kane, que interpretará de forma recurrente a Pelia, un personaje que hace las delicias de los fans.

Le preguntamos a Mount que hay de él en Pike: «Suelo pensar en ello en la dirección opuesta. En cómo me elevo para cumplir, para llenar el personaje. Uno de mis profesores me dijo algo muy importante una vez: “El teatro no es la vida. El teatro es la vida con un extra...’’. Lo que sea que eso signifique. Siempre trato de levantarme para encontrarme con algo más grande que yo. Ahora, Pike, por alguna razón, es más cercano a Anson que muchos de los otros papeles que he interpretado: su sentido de ver el mundo, de tratar de permanecer humilde, sus inseguridades, su sentido del humor... mucho de eso fue inmediatamente accesible para mí».

Así que seguiremos disfrutando de las aventuras de la nave estelar Enterprise, sus viajes y nuevos personajes de la mano de Christopher Pike, y su tripulación, el corazón del universo Star Trek.

Mayores para emular al Capitán James Tiberius

Puestos a imaginar a nuestros dos protagonistas metidos en su papel, les preguntamos a Mount y a Romijn si serían capaces de embarcarse en un viaje real al espacio como el que realizó el actor William Shatner, que interpreta al capitán Kirk. «Por gracia o por desgracia, ahora soy padre de un niño muy pequeño, así que tendría que decir que no», comenzó diciendo Mount, mientras que a Romijn le gustaría esperar y «ver cómo funciona la tecnología unos años más. En cuanto te conviertes en padre, ya no quieres intentar desafiar a la muerte». Pero, «pregúntame en 18 años», dijo Mount dejando la puerta abierta.