Yolanda Ramos se pronuncia sobre su falso fichaje por 'Babylon Show'

Yolanda Ramos ha hecho su esperado debut como colaboradora de la segunda temporada de 'Late Xou' con Marc Giró en la noche de este martes, en un programa que no ha estado exento de humor y momentos llenos de ironía. La aparición de humorista ha sido uno de los momentos más comentados de la emisión, sobre todo por las bromas sobre su falso fichaje por 'Babylon Show', un tema que ella misma había desmentido previamente en otras entrevistas.

Dos semanas antes de su debut, Televisión Española confirmó que Yolanda Ramos se sumaría al equipo de colaboradores de 'Late Xou'. Sin embargo, no ha sido hasta su primera intervención en el programa de La 2 que la humorista ha aprovechado para hacer un repaso a algunas de las situaciones más curiosas de su carrera. Entre ellas, ha destacado el malentendido sobre su supuesto fichaje por 'Babylon Show', el programa dirigido por Carlos Latre, del que ella misma se había distanciado al desmentir cualquier interés en formar parte del equipo.

"Por el momento voy a ser colaboradora del programa Late Xou", declaró Ramos en un vídeo publicado en redes sociales antes de la grabación del programa de La 2. Con su característico humor, añadió: "Voy a dejarlo registrado por si es el primer y último día... Me parece interesante la memoria histórica, ¿vale?". En su mensaje, la humorista se mostró agradecida por la oportunidad, pero no pudo evitar bromear sobre la posibilidad de que la situación fuera efímera: "Como se pelean por mí, yo he cogido donde me daban más dinerito".

Ya en plató de La 2, Marc Giró, el presentador, le ha dado la bienvenida con entusiasmo, refiriéndose a Ramos como una "gran compañera y amiga". Entre risas, Yolanda Ramos quiso asegurarse de su puesto: "Colaboradora, ¿no? ¿Cierto?". Tras confirmar su rol, Ramos ha sorprendido al presentador al hacer referencia a Carlos Latre, soltando un irónico "hey, Latre", recordando el supuesto fichaje por 'Babylon Show'. Giró ha seguido la broma diciendo: "Vamos a decir que es verdad, que te hemos robado al programa de David Broncano". Asimismo, en uno de los momentos más cómicos de la noche, Giró le ha preguntado si preferiría trabajar en el programa de David Broncano en La 1. "Aquí me pagan superbien y si no, vengo porque quiero", ha asegurado Ramos, sin dar una respuesta clara sobre sus preferencias. Giró ha continuado la conversación elogiando su reciente visita a Broncano, a lo que la humorista ha respondido con humor: "Salí un poco embalada, eh".

Durante su intervención en 'Late Xou', Yolanda Ramos no solo ha mostrado su inigualable capacidad para el humor, sino que además ha prometido "romper varios mitos sobre la vida y la muerte". Para comenzar, ha ofrecido una cómica explicación sobre la fecundación humana, arrancando carcajadas entre el público y los presentes en el estudio.