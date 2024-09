Jorge Javier Vázquez se pronuncia sobre la cancelación de 'Babylon Show'

Jorge Javier Vázquez, uno de los rostros más reconocidos de Telecinco, ha utilizado su blog para pronunciarse sobre la reciente cancelación del programa 'Babylon Show' de Carlos Latre. El presentador de Mediaset, que vivió una experiencia similar con su propio programa 'Cuentos Chinos', expresó su empatía hacia el cómico, destacando la frustración y el dolor que supone ver cómo un proyecto en el que se ha invertido tanto esfuerzo llega a su fin.

Latre no pudo mantener su espacio, solo emitió 13 programas, en el competitivo access prime time ante la hegemonía de 'El Hormiguero' de Pablo Motos y la presencia del nuevo programa de TVE. A pesar de las expectativas, los resultados de audiencia de 'Babylon Show' no fueron los esperados, lo que llevó a Telecinco a tomar la decisión de cancelarlo a las pocas semanas de su estreno. El propio Carlos Latre se despidió de su audiencia con un mensaje emotivo: "Como dije en su día, no hago guerras, solo hemos hecho televisión. Hemos intentado entreteneros y cambiar las cosas de alguna manera".

En su blog en la revista 'Lecturas', Jorge Javier quiso mostrar su apoyo a Latre y al equipo del programa, destacando la complejidad de la situación: "Me apena muchísimo que hayan quitado el programa de Latre. Sé por lo que estará pasando. La cancelación de un programa supone tristeza, impotencia. Pero así es nuestra profesión". El presentador de 'Gran Hermano' también añadió un mensaje personal de ánimo: "Lidiar con el dolor que provoca enterrar un proyecto en el que siempre se ponen esperanzas. Mi fortísimo abrazo para Latre y todo el equipo".

Carlos Latre dice adiós a 'Babylon Show' Mediaset

Además de sus palabras de apoyo, Jorge Javier aprovechó para reflexionar sobre el panorama televisivo actual, especialmente en lo que respecta al programa de TVE, el espacio presentado por David Broncano, que ha logrado captar a una audiencia joven, un sector que había comenzado a alejarse de la televisión tradicional. En su blog, Vázquez reconoció el impacto que Broncano ha tenido en la televisión: "Broncano ha logrado que gente joven que ya no consumía televisión conecte de nuevo con ella".

Jorge Javier también expresó su admiración por el éxito continuo de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, que sigue siendo uno de los programas más vistos en España: "Es una noticia excelente. Cuando se habla constantemente de que la televisión está en decadencia, estos dos señores consiguen que millones de personas conecten con ellos". Su análisis concluyó con una reflexión contundente: "Si te dedicas a este negocio y no te alegras por lo que está sucediendo es que eres idiota".