Zapatero se muestra rotundo con Jordi Évole: "Nosotros acabamos con el terrorismo de ETA para siempre"

10 de marzo de 2024. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue entrevistado anoche por Jordi Évole en el programa de laSexta'Lo de Évole'. Se cumplen veinte años del mayor atentado terrorista en España y de la victoria del PSOE en las elecciones generales de tres días después con el político socialista como candidato.

Lo que va del 11 al 14 de marzo de 2004

"Aquel era un día muy extraordinario: es verdad que ganamos unas elecciones pero habíamos sufrido un trágico atentado tres días antes. De ese día se me quedaron grabadas tres cosas: el minuto de silencio que pedí, el "no nos falles" de los jóvenes" y el agradecimiento a todos los que nos apoyaron", expresó el que fuera líder del PSOE sobre su victoria electoral, el 14 de marzo de 2004, hace veinte años.

¿Le da rabia que le atribuyan la victoria por el atentado del 11-M? "Si hubiésemos ganado sin atentado hubieran dicho otra cosa, porque eso es una constante en el Partido Popular". Para Zapatero, "lo peor fue que se mantuviera tantos años después una teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados: se alcanzaron las cotas más bajas de la democracia".

¿Cómo recibió el político castellanoleonés la noticia de la masacre de Atocha? "No podía concebir cómo de pudo producir esa catástrofe de tal magnitid. Incredulidad". Esa misma mañana, del 11-M, habló con José María Aznar, a la sazón primer ministro: "Le hablé de un pacto contra el terrorismo, algo que ya llevaba tiempo proponiéndole. Al dolor con las víctimas se sumó la desazón democrática de que estaba pasando... Entiendo que el presidente Aznar sufriera un shock por ese atentado y pienso que pensó demasiado en las elecciones del domingo; creo que debió pensar más en unir a las fuerzas políticas", expresó el expresidente.

"Recibí un par de llamadas del señor Acebes (a la sazón ministro del Interior). En la manifestación del día posterior yo ya tenía una convicción bastante segura de que era autoría de un grupo islamista. Recuero de esa manifestación la llegada, que la hice en un coche oficial, y según llegaba había gente que increpaba porque pensaba que era alguien del gobierno. Esa pregunta de '¿quién ha sido?' era un 'no nos engañéis'", comentó el político.

"Jamás pensamos en sacarle rédito a los atentados", atajó Zapatero, rotundo, la pregunta de Évole al respecto.

"Recuerdo que un grupo de chicas muy jóvenes me dijeron: 'Zapatero, tienes que traer las tropas de Irak'. Y ya en la presidencia cuando llegó el momento de tomar la decisión siempre me venía a la memoria ese momento", rememoró el mandatario socialista.

"No, el PSOE no estuvo detrás de las manifestaciones en la calle Génova contra el PP", dijo negando categóricamente.

¿Vivimos un momento de gran crispación fruto entre otras cuestiones de ese momento de ruputura, de bibloquismo en el país? "En todas las etapas de la democracia ha habido diferentes momentos de muchas crispación; durante mi legistalura hubo dos: la comisión de investigación del 11-M, donde, por cierto, sólo había una línea de investigación".

¿Le llamó Aznar la noche de las elecciones? "Sí, me felicitó y me dijo que menuda tarea tenía por delante". Sin embargo, "de aquella noche recuerdo las llamadas de mis hijas y de mi padre, que para él fue muy especial, porque mataron a mi abuelo (Juan Rodríguez Lozano) en la Guerra Civil cuando era un niño".

7 años en la Moncloa...

¿Puso el presidente a la derecha, que se echó a la calle reiteradamente, como una moto? "Creo había mucha hipocresía por parte del PP: ponen el grito en el cielo por el matriminio gay, y a los pocos meses se casas parejas del partido. Rajoy dando vivas al matrimonio de Maroto: lo cual me satisfizo".

"La derecha cuando llega al poder en España piensa que se va a quedar mucho tiempo, en gran medida porque cree que le pertenece", disparó 'ZP'.

(Tuvo aquí un recuerdo el expresidente para Carme Chacón, José Antonio Alonso y Alfredo Pérez-Rubalcaba, amén de Miguel Barroso). ¿Cómo ha llevado tantas pérdidas? "El mejor homenaje es seguir defendiendo las ideas por las que ellos tanto lucharon. Recuero a Pedro Zerolo, sin él no hubiese llegado tan pronto la ley del matrimonio igualitario".

Respecto a la retirada de las tropas de Irak, su primera medida al frente del Ejecutivo. ¿Cómo fue la llamada a la Casa Blanca? "Cuando armamos la decisión, la ejecutó con maestría José Bono. Recuero la llamada que hizo Bono a Rumsfeld (secretario de Defensa de los EEUU), confirmándolo que íbamos con todo. Las caras de Pepe eran de alguien muy afectado. Mi conversción con Bush fue fría; la primera frase que me suelta es 'me siento muy decepcionado con su decisión'. Yo le digo que 'usted es presidente de la primera democracia del mundo y debe respetar la voluntad popular, y yo cumplir mi compromiso'".

¿Se sintió desplazado en algunas cumbres? "No. Es verdad que donde estaba Bush... teníamos una relación fría. Debo decir que al final de mi mandato en la cumbre del G-20 estuvo bastante cordial. Hay algo que me obsesiona respecto a la anécdota de la bandera: en ese desfile del 12-O de manera inopinada anuncian que van a desfilar una representación de ejércitos que están con España en Irak. Era un homenaje a la guerra, que yo me había opuesto de manera frontal y radical".

Los frentes bélicos abiertos

¿Qué opinión le merece a José Luis Rodríguez Zapatero la ofensiva de Israel en Gaza? "Mi preocupación mayor está en el momento que vive la comunidad internacional. Estamos en le momento de mayor actividad bélica desde la II Guerra Mundial. Lo de Israel no tiene justificación: se están matando a miles de inocentes, niños... Si es un genocido lo tendrá que decir un tribunal. Israel es una democracia a la que todos queremos apoyar, pero esto va a tener un coste tremendo para ellos".

"No podemos consolidar en este primer cuarto del siglo XXI que la guerra, la violencia, el uso de la fuerza sea algo tolerable, asumible", abundó el expresidente del Gobierno. "¡35.000 soldados ucranianos muertos! Y no me quiero imaginar cuántos rusos. Esa guerra no tiene solución, es un empate", expresó sobre la invasión de Putin en Ucrania.

"Pienso que tendremos que esperar a un nuevo liderazgo después de Biden o Trump para que se empiecen a dar pasos para abolir la guerra", añadió el político leonés.

El atentado de ETA en la T-4

El del atentado terrorista en la T-4 del aeropuerto de Barajas "probablemente fue el momento más duro de mi mandato". "Con el atentado de Spanair recuerdo que había madres que ni me conocían. Es durísimo ver a esas madres; te miran como si tu pudieras hacer algo por rescatar la vida de sus hijos".

"Ese atentado marca un antes y un después. En el atentado de la T-4 murieron dos ecuatorianos pero allí murió ETA también. La bomba de la T-4 destrozó el aparcamiento, pero antes se anuncia. Cuando estalla la bomba hay dos jóvenes ecuatorianos en un coche: la hipótesis que tenía la policía es que eran inmigrantes irregulares y al oírlos a ellos se escondieron en un coche", contó por primera vez, compungido, Zapatero.

Respecto a su vehemente intervención en lo de Herrera durante la campaña de las generales de 2023 dijo que: "Pensé que nunca sería necesario decir eso con esa contundencia, y lo fue porque el PP, en la campaña de las municipales, puso en cuestión todo eso: dijeron que ETA iba ganando. Feijóo le dijo a Sánchez que trataba mejor a los verdugos que a las víctimas del terrorismo. Me vi con el deber de poner las cosas en su sitio. Tengo tal convicción que lo dije, rotundo, para que nadie dudara de que nosotros acabamos con el terrorismo etarra para siempre. PARA SIEMPRE".

"La cúpula de ETA me confirmó que el alto al fuego era definitivo. Hubo gente que está ahora en Bildu que colaboraron para que llegásemos a un acuerdo, a un alto al fuego; entre otros Arnaldo Otegi. ¿Cómo no voy a creer yo en el diálogo? En el tiempo que estuve en el gobierno Josu Ternera también colaboró para que ETA se disolviera", prosiguió el político socialista.

La crisis económica

¿En 2010 llegó el fin del zapaterismo por tomar unas medidas económicas muy impopulares? "Lo pasé muy mal; sobre todo porque tenía una sensación muy poderosa de impotencia: ver cómo las empresas despedían y pagaban costes de despido altísimo; ver cómo Europa no estaba preparada, no había sabido leer lo que era una crisis financiera. Afortundamente, la crisis nos ha servido para aprender".

"No dimití porque tenía que afrontar esa situación. Cometí errores, sin duda. Admito las críticas que me han hecho respecto a la crisis económica: yo era el responsable", entonó Zapatero el mea culpa.

Su legislatura desembocó en el 15-M en el año 2011, ¿fue la peor forma de cerrar su ciclo en el gobierno?: " Podía haber imaginado formas mejores. El movimiento del 15-M me pareció saludable que la juventud reaccionara. Es cierto que fue un movimiento enfocado en la crítica y no en la construcción de la alternativa. La democracia es un sistema muy sabio: permite excesos pero tiende a estabilizarse; tiene unos resortes imanentes que la estabilizan".