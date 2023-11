¿Qué ver este fin de semana en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

Octubre ha llegado a su fin y las plataformas de streaming han jugado sus cartas ofreciendo sus contenidos más terroríficos. Noviembre ha entrado y con él el frío. Es por esto que las plataformas han puesto a disposición de sus suscriptores un amplio catálogo de estrenos de series y películas para disfrutar este fin de semana en casa ya sea en soledad, con la familia o con amigos.

Amazon Prime Video

'Romancero'

Protagonizada porBelén Cuesta, Ricardo Gómez, Alba Flores y Guillermo Toledo entre otros, Amazon Prime Videosigue con el miedo estrenando esta serie de terror. Cornelia (Matic) es una niña a la que han robado la infancia. Jordán (Cócola) no es un niño, ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

Apple TV

'Esto va a doler'

Apple TV pone en su catálogo esta película de 2023. Anna sospecha cada vez más que su relación con su pareja de toda la vida, Ryan, puede no estar funcionando de verdad. En un intento por mejorar las cosas, se embarca en secreto en una nueva misión trabajando en un misterioso instituto diseñado para incitar y probar la presencia del amor romántico en parejas cada vez más desesperadas.

Disney +

'Now and Then. La última canción de The Beatles'

Disney+ trae este documental de 12 minutos de duración sobre uno de los grupos más famosos de la historia de la música en el mundo entero, 'The Beatles'. En 1979, poco antes de morir, John Lennon grabó en el edificio Dakota la demo de un nuevo tema: "Now and Then". Años después, Yoko Ono regaló una cinta con esa demo a Paul McCartney con una nota: "para Paul". Así comienza la historia sobre la última canción de los Beatles, un tema que había permanecido oculto hasta ahora. Este corto dirigido por Oliver Murray narra la historia de la última canción de los Beatles, con imágenes y comentarios exclusivos de Paul, Ringo, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Filmin

'La quietud en la tormenta'

Protagonizada por Loreto Mauleón, ganadora del premio Feroz a mejor actriz de reparto. La plataforma independienteapuesta por esta ficción vasca donde Mauleón da vida a Lara quien vuelve de París con su pareja, Telmo, a instalarse definitivamente en San Sebastián. Daniel nunca ha salido de la ciudad; ahora vive con su novia, Vera, y trabaja para la inmobiliaria de su madre. Las vidas de Lara y Daniel se cruzan en la visita a un piso en venta, pero quizás esta no sea la primera vez que se hayan encontrado. A caballo entre el pasado y el presente, La quietud en la tormenta explora la historia de amor de dos personas cuyas vidas, en otras circunstancias, en otros tiempos, pudieron haber tomado otros caminos.

HBO Max

'La edad dorada' -Temporada 2

‘La edad dorada’ regresa con su temporada 2 en HBO MAx. En 1882, tras la muerte de su padre, la joven Marian Brook se muda de la zona rural de Pensilvania a la ciudad de Nueva York para vivir con sus tías adineradas. Acompañada por una aspirante a escritora que busca un nuevo comienzo, Marian se ve envuelta de forma inesperada en una guerra social entre una de sus tías, hija de la vieja riqueza, y sus vecinos tremendamente ricos, un magnate ferroviario despiadado y su ambiciosa esposa. Expuesta a un mundo al borde de la Edad Moderna, ¿Marian seguirá las reglas ya establecidas por la sociedad o forjará su propio camino?

MovistarPlus+

'Las buenas compañías'

MovistarPlus+ apuesta por esta película de 93 minutos de duración protagonizada porItziar Ortuño y María Cerezuela, entre otras. Ambientada en el verano de 1976. Bea (Alicia Falcó) tiene 16 años y se suma a los aires de cambio que recorren el país; colabora con un grupo de mujeres para visibilizar la causa feminista y lograr la aprobación del derecho al aborto. La rebeldía que siente en la sangre se mezclará con un sentimiento inesperado que trastocará su mundo interior. A lo largo de estos meses, Bea entablará una amistad muy especial con Miren (Elena Tarrats), una chica algo mayor que ella y de buena familia. Su compromiso político y su relación con Miren convertirán ese verano en una etapa que marcará un antes y un después en su vida.

Netflix

'Robbie Williams'

Serie documental dividida en cuatro partes sobre la vida de uno de los cantantes británicos más conocidos y deseados, Robbie Williams. Con cientos de horas de archivos personales íntimos y nunca vistos que abarcan 30 años, por un aclamado equipo de realización que incluye al director Joe Pearlman y a Asif Kapadia como productor ejecutivo.

SkyShowtime

'Frasier' (2023)

19 años después, esta clásica comedia regresa y de la mano de SkyShowtime. El Dr. Frasier Crane se va a una ciudad diferente con nuevos desafíos que enfrentar, nuevas relaciones que forjar y uno o dos viejos sueños que finalmente cumplir. En especial poder retomar contacto con su hijo Freddy Crane (Jack Cutmore-Scott), del que lleva tiempo distanciado.