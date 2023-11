El doctor Frasier Crane sigue escuchando

El 20 de mayo de 1993 cerraba sus puertas para siempre la inolvidable serie «Cheers». Todos los clientes habituales volvieron a sus anodinas vidas, pero ya tomarían las cervezas en otro local. Los espectadores pronto se apuntaron a terapia con el psiquiatra doctor Crane (Kelsey Grammer) en «Frasier», el spin off que nos permitió disfrutar durante 264 capítulos de los devenires del personaje en Seattle junto a su padre Martin (John Mahoney), un policía retirado, y su hermano menor, Niles (David Hyde Pierce), un colega psiquiatra. En el elenco de la serie se incluyeron Peri Gilpin como la productora de Frasier, Roz Doyle, y Jane Leeves como Daphne Moon, la cuidadora interna de Martin. Pero en mayo de 2004 volvimos a quedarnos huérfanos. Ahora, diecinueve años después, SkyShowtime estrena hoy la nueva hornada de 10 episodios, uno cada viernes, de «Frasier», que vuelve a contar con Kelsey Grammer, e incorpora a Jack Cutmore-Scott en el papel de su hijo Freddy; Nicholas Lyndhurst como Alan, un antiguo compañero de clase convertido en profesor de universidad; Toks Olagundoye como Olivia, compañera de Alan y directora del departamento de psicología de la universidad; Jess Salgueiro como Eve, compañera de habitación de Freddy; y Anders Keith como David, sobrino de Frasier.

Sin Niles

Aquellos que busquen al Frasier Crane de entonces pueden encontrarse con varios escollos. Tras la muerte del irremplazable Martin (John Mahoney murió en 2018), el psiquiatra acude a su funeral apartando un viaje a París y decide quedarse más de lo que pensaba en su Boston natal. Pronto descubre que quiere crear una relación con su hijo mejor que la que tuvo con su padre, aunque acaban pareciéndose demasiado a la original, pero sin la química y la soltura del viejo policía retirado. Cutmore hace muchos esfuerzos para caernos bien, pero las escenas en las que aparece, incluso con su padre, resultan un pelín insulsas. Los creadores de esta nueva etapa dejaron claro que su camino iba por otra vía distinta a la serie primigenia, pero no podemos dejar de observar obsesivas similitudes para camuflar un posible interés por los fans de la primera etapa. Así, Freddy es la respuesta de los guionistas a Martin. La actriz con la que vive, Eve interpreta una relativa ingenuidad parecida a la de Daphne (Jane Leeves). Olivia impulsa las tramas desde Harvard, donde Crane recala para dar clases, y hace las veces de Roz (Peri Gilpin). Alan, su antiguo compañero amante del whisky junto a David, el hijo de Niles, son malas medias mitades del hermano original. Alguien con quien Frasier puede jugar a ser snob aunque haya cambiado definitivamente sus pantalones por vaqueros.

Háganse a la idea de que Niles ya no está. El actor original, David Hyde Pierce, declinó participar porque no creía que hubiese nada nuevo que aportar al personaje. Aunque sí vuelve un bar, frecuentado por bomberos y profesores de universidad. El personaje de Eve aportará algo de sensatez a la trama, pero, de momento, no hemos visto al doctor Crane que se ponía sombreros ridículos durante un programa o desataba su furia erudita contra algún orangután intelectual o miembro de la familia. Grabado en directo con público en los estudios de Paramount en Los Ángeles, las risas naturales ya parecen todas enlatadas. Confiemos en que el doctor Crane esté ajustando un nuevo diván para acomodar a los viejos espectadores y elaborando terapias nuevas para nuevos clientes. La frase del tema final de cada capítulo, «Frasier ha vuelto a entrar en el edificio», debería ser premonitoria de algo bueno. Ah, y encarguen rápido unos cameos.