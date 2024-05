Rafa Castaño y Óscar Díaz sobre el "pellizco" de Hacienda: "Vivimos en sociedad"

Sus dos nombres están asociados a la grandeza. Uno ganó 1.816.000 euros hace unos días, y el otro se hizo famoso al llevarse el récord de 2.272.000 euros. Ambos son exconcursantes de "Pasapalabra" el programa de éxito de Antena 3 presentado por Roberto Leal y que tantas alegrías da a concursantes y espectadores. Nada más ganar el premio millonario, rápidamente se enteran de lo que realmente se llevan tras apartar lo que le corresponde a Hacienda. Este miércoles Rafa Castaño ha vuelto a contestar a preguntas sobre el tema en una intervención en Onda Cero.

Lo que ha hecho Rafa Castaño es felicitar a su amigo Óscar Díaz. Fue en agosto de 2006 cuando Óscar y Rafa se conocieron gracias a una quedada organizada por un foro vinculado con otro concurso televisivo. Por eso, Castaño no ha querido perder la ocasión de intervenir durante la entrevista: "Considero a Óscar una de las razones por las que yo empecé ir a concursos". En la línea a la que nos tiene acostumbrados, Castaño reiteró lo que ya expresó en su momento, sentirse contento por aportar a las arcas públicas: "En el momento en el que vives en sociedad te tienes que someter a una serie de obligaciones. Creo que tu aportación es buena porque no solo favorece a otras personas, te favorece a ti también". El sevillano se llevó la friolera de 2.272.000 euros de los que finalmente disfrutó 1.219.000 euros libres de impuestos (1.053.000 euros a Hacienda).

"La falta de desigualdad hace que se reduzca la violencia, que se reduzcan las enfermedades, que aumente la felicidad de los que te rodean y muchos amigos no pueden permitirse todavía una casa, entonces yo al final no puedo compartir mi vida con ellos porque no estamos en el mismo sitio", explicó el exconcursante en directo. Además insistió en que "a mí me encanta, no solo pagar impuestos, si tengo mucho dinero, también recordar que no estoy solo en este mundo, que hay generación de amigos y familiares que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace para nada que dejes de estar en sociedad".

También ante los micrófonos de "Julia en la Onda" Díaz estaba de acuerdo con él. "Vivimos en sociedad, creo en la progresividad de los impuestos, no soy un ingenuo, no soy un mesías, simplemente creo en que lo que aportamos redunde en beneficio de todos. Yo quiero que España sea un país un poquito más igual".