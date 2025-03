¿Recuerdas a Rickon Stark? Ahora te sirve cafés en Derry

Art Parkinson no tuvo el destino más épico en "Juego de Tronos". Su personaje, Rickon Stark, pasó de ser el benjamín de la familia de Invernalia a convertirse en el protagonista de una de las carreras más frustrantes de la televisión: sí, esa en la que debió correr en zigzag para evitar el fatal disparo de Ramsay Bolton. Pero fuera de la pantalla, la vida de Parkinson ha seguido un camino bastante peculiar, uno que mezcla Hollywood con la espuma del café.

Con solo seis años, este actor norirlandés debutó en el cine con "Freakdog", mucho antes de ponerse el abrigo de pieles en Poniente. Sin embargo, fue en "Juego de Tronos" donde, durante 15 episodios, encarnó a un Rickon que creció en las sombras de sus hermanos más carismáticos. A pesar de su escasa presencia, mantuvo el papel de principio a fin, algo raro en una serie que solía cambiar de actor si un personaje desaparecía por más de dos capítulos.

Tras despedirse de Westeros en 2016, Parkinson no colgó del todo el manto Stark. Ese mismo año, prestó su voz al protagonista de "Kubo y las dos cuerdas mágicas", una joya del cine de animación nominada al Óscar, en la que compartió créditos con Charlize Theron y Matthew McConaughey. Luego vinieron papeles en series como "The Bay" y "No digas nada", un drama sobre el IRA disponible en Disney+, que demostró que su talento iba más allá de la Casa Stark.

Sin embargo, lo que más sorprende de su trayectoria no tiene nada que ver con dragones ni espadas. En 2023, Parkinson decidió echar una mano en "The Coffee Tree", la cafetería familiar en Derry, cuando sus padres necesitaron apoyo. Lejos de la fama de Poniente, Art cambió los guiones por el arte del café, sirviendo espressos y sándwiches con la misma dedicación que antes ponía en sus personajes.

“Siempre me ha enorgullecido servir cafés a la comunidad de Derry. Y ahora que mis padres están mal, espero atender a nuestra familia de 'The Coffee Tree' tan bien como ellos lo hicieron”, confesó en una entrevista reciente. Y parece que lo está logrando: las reseñas del local en Google son casi perfectas, destacando su amabilidad y talento como barista. Curiosamente, apenas hay menciones a "Juego de Tronos" en los comentarios, lo que sugiere que muchos clientes ni siquiera asocian a ese chico simpático tras la barra con el pequeño Stark que alguna vez corrió hacia su trágico destino en la Batalla de los Bastardos.

Aunque ya no esté en la pantalla luchando por el honor de su familia, Art Parkinson sigue demostrando que el verdadero espíritu Stark no necesita tronos, solo un buen café y la voluntad de estar cuando más se le necesita.