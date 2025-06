Roberto Brasero: «Siempre tengo la sensación de no haberlo aclarado suficientemente»

Cada día desde hace dos décadas el periodista y meteorólogo Roberto Brasero (Talavera de la Reina, 1971) se asoma a nuestros televisores para compartir su sabiduría sobre el tiempo desde Antena 3 Noticias. Acaba de publicar con Espasa «Pequeña historia del clima», con Ilustraciones de Julius.

Un libro como este no solo ha de ser divertido, si no didáctico.

Me costó cogerle el tono a la manera de contar algo que cuento a diario en los programas o que conté en otro libro con Espasa, «La influencia silenciosa». No podía ser lo mismo y tenía que estar enfocado a los chavales, a los niños. Quería hacerlo sencillo, pero con la enjundia que tienen los temas; en el tono, que fuera explicativo y ameno, pero sin perder el rigor. Sencillo pero no simple, porque las cosas que se cuentan son complicadas. Había que hacerlo de una manera comprensible para que pudiera leerlo mi hija de 12 años, pero que si lo lees teniendo 40, no te parezca infantil. Es accesible para niños y jóvenes, pero no es un libro infantil.

¿Cómo planteó qué contar?

Tenía un condicionante que viene desde el título: Pequeña Historia de. A mí me encargaron «Pequeña historia del clima». Si tienes que hablar del clima, tienes que hablar cronológicamente del clima tan distinto que hemos tenido y que ha hecho que nuestro planeta sea muy distinto. Y esa cronología me llevó a hacer un repaso desde el inicio, de cuando la tierra era un infierno y solo había volcanes en erupción y meteoritos golpeando la superficie de la tierra, las sucesivas glaciaciones que hemos tenido; cuando aparece el hombre en la tierra ... Ya empieza otro capítulo que es cómo nos relacionamos nosotros con el clima y qué consecuencias tiene para nosotros. Todo eso condicionó al ser humano y también se cuenta con anécdotas. Y luego nos venimos al presente y hablar de las mimbres con las que hacemos la previsión. Y, por último, miramos al futuro que, según los pronósticos que tenemos ahora y en este calentamiento gradual y abrupto que estamos viviendo, nos deparará un escenario que describo.

Es sorprendente la evolución de la meteorología en televisión.

Hablo también del siglo 20, de cómo ha evolucionado el tiempo y su presentación en televisión, lógicamente en TVE, año 1956. Me gustó ese capítulo, porque también ahí hablaba de los primeros partes meteorológicos en la BBC, como el señor daba un boletín meteorológico y tuvo mucha aceptación. Y aquí en Televisión Española, a los dos días, ya el brazo de Mariano Medina señalando sobre un papel. Luego ya apareció el propietario de ese brazo. La gente vio un señor que estaba delante de un mapa, que estaba en un caballete y se dibujaba incluso con tiza, y lo iba contando y se popularizó. Ahora ya no solo es un mapa: las consecuencias de que haya o no llovido, de que tengamos un periodo prolongado de sequía. El tiempo, un poco como ocurre en la vida real, se ha salido del espacio confinado que tenía en las parrillas y ha invadido el resto de los espacios.

¿Qué es lo más duro de ser el hombre del tiempo?

La Dana de la riada de Valencia fue un momento muy duro y muy trágico. Recuerdo cómo iban incrementándose las cifras de muertos. Es muy difícil cuando te toca de cerca algo de esta manera mantenerte muy firme. Porque la información, en mi caso, debe estar por delante de los sentimientos. Y luego diariamente te afecta el que se repita el tiempo muchas veces y tú te encuentras con un aburrimiento. La gente está demandando el tiempo tres o cuatro días antes y no eres capaz de decirle si va a necesitar o no carpa para este sábado de las comuniones.

¿Algún sentimiento de culpa?

Siempre tengo la sensación de no haberlo aclarado suficientemente. Siempre se puede hacer mejor.

¿Vale cualquiera para dar el tiempo en televisión?

En televisión puede dar el tiempo quien no tenga una formación de ciencia exacta y le apasione la ciencia, como en mi caso, y tenga una formación para comunicar con rigor. O quien tenga capacidades de comunicación pero se haya formado en Física.

¿Ha soñado alguna vez con fenómenos meteorológicos?

Hoy me he levantado desasosegado porque me he pasado buena parte de la noche buscando las piezas del motor de mi coche. Pero sobre tormentas, nieblas, desasosegantes, que se conviertan en pesadillas... quizá en la vida real lo he tenido.

¿Qué superpoder meteorológico le gustaría tener?

El superpoder meteorológico básico sería viajar en el tiempo, adelantarte al futuro. Y cuando vuelvas, decir esto es lo que va a pasar. Siempre me queda la duda de si vuelves y lo dices y actúas sabiendo eso, si se cumple o no. Adelantarte y ver el futuro y volver y decir: «El pronóstico dice tormenta, pero a las dos y 20 en Villanueva de la Cañada no va a llover.